Apple visé par une plainte auprès des autorités de la concurrence de l'UE

Une plainte contre Apple AAPL.O a été déposée mercredi par deux groupes de défense des droits civils auprès des autorités de la concurrence de l'Union européenne (UE) concernant les conditions d'utilisation de l'App Store et des appareils du géant américain de l'électronique grand public.

La plainte conjointe, déposée par l'association britannique Article 19 et l'ONG allemande Société pour les libertés civiles, a été partagée auprès de Reuters avant sa publication.

Elle estime que les conditions générales d'Apple pour ses systèmes d'exploitation App Store, iOS et iPadOS, ainsi que les restrictions sur l'installation et l'utilisation d'applications et de boutiques d'applications tierces, sont en infraction avec le règlement européen Digital Markets Act (DMA), qui encadre les activités des géants du numérique.

Cette plainte pourrait mettre de nouveau en difficultés Apple, qui a été condamné en avril à une amende de 500 millions d'euros pour avoir enfreint le DMA.

Le régulateur avait alors exigé qu’Apple supprime les restrictions techniques et commerciales empêchant les développeurs d’applications de rediriger les utilisateurs vers des offres moins chères en dehors de l’App Store.

Apple n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire sur la plainte rapportée par Reuters.

