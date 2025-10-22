 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 236,09
-0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Apple visé par une plainte auprès des autorités de la concurrence de l'UE
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 14:34

Une plainte contre Apple AAPL.O a été déposée mercredi par deux groupes de défense des droits civils auprès des autorités de la concurrence de l'Union européenne (UE) concernant les conditions d'utilisation de l'App Store et des appareils du géant américain de l'électronique grand public.

La plainte conjointe, déposée par l'association britannique Article 19 et l'ONG allemande Société pour les libertés civiles, a été partagée auprès de Reuters avant sa publication.

Elle estime que les conditions générales d'Apple pour ses systèmes d'exploitation App Store, iOS et iPadOS, ainsi que les restrictions sur l'installation et l'utilisation d'applications et de boutiques d'applications tierces, sont en infraction avec le règlement européen Digital Markets Act (DMA), qui encadre les activités des géants du numérique.

Cette plainte pourrait mettre de nouveau en difficultés Apple, qui a été condamné en avril à une amende de 500 millions d'euros pour avoir enfreint le DMA.

Le régulateur avait alors exigé qu’Apple supprime les restrictions techniques et commerciales empêchant les développeurs d’applications de rediriger les utilisateurs vers des offres moins chères en dehors de l’App Store.

Apple n'a pas répondu dans l'immédiat à une demande de commentaire sur la plainte rapportée par Reuters.

(Rédigé par Foo Yun Chee ; version française Coralie Lamarque, édité par Blandine Hénault)

Apple

Valeurs associées

APPLE
262,7700 USD NASDAQ 0,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank