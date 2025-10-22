Les changements de recommandations : BNP Paribas, LVMH, Vivendi, Worldline, Virbac, OVH, STMicro

Le siège de Vivendi (crédit photo : Flickr / L. Grassin )
* BNP PARIBAS BNPP.PA - Barclays abaisse sa recommandation à "pondération en ligne" contre "surpondérer" et abaisse son objectif de cours à 80 euros contre 94 euros.
* LVMH LVMH.PA - Citigroup relève son objectif de cours à 699 euros contre 630 euros.
* VIVENDI VIV.PA - Barclays relève son objectif de cours à 3,9 euros contre 3,55 euros.
* WORLDLINE WLN.PA - Barclays abaisse son objectif de cours à 2,6 euros contre 3 euros.
* VIRBAC VIRB.PA - Jefferies relève son objectif de cours à 368 euros contre 333 euros.
* OVHCLOUD OVH.PA - Kepler Cheuvreux abaisse son objectif de cours à 9,5 euros contre 12 euros ; Bernstein abaisse son objectif de cours à 12 euros contre 15 euros.
* STMICROELECTRONICS STMPA.PA - Susquehanna relève son objectif de cours à 40 dollars contre 35 dollars.
(Rédaction de Gdansk)
