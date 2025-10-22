 Aller au contenu principal
Meta supprime environ 600 postes dans son unité d'IA, selon Axios
information fournie par Reuters 22/10/2025 à 14:31

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte dans les paragraphes 2 à 6)

Meta META.O supprime environ 600 postes sur les milliers que compte son unité d'intelligence artificielle Superintelligence Labs, a rapporté Axios mercredi.

Les suppressions affecteront l'unité Facebook Artificial Intelligence Research (FAIR) de la société, les unités d'IA liées aux produits et les unités d'infrastructure d'IA, tout en épargnant le nouveau TBD Lab , selon le rapport, qui cite un mémo interne.

Meta n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters. Reuters n'a pas pu vérifier le rapport de manière indépendante.

La société mère de Facebook et Instagram a réorganisé ses efforts en matière d'IA sous Superintelligence Labs en juin après des départs de cadres et un mauvais accueil pour son modèle open-source Llama 4.

Le directeur général Mark Zuckerberg avait déclaré en juillet que Meta dépenserait des centaines de milliards de dollars pour construire plusieurs centres de données d'IA massifs pour Superintelligence.

L'entreprise a commencé à investir dans l'IA en 2013, avec le lancement de FAIR et le recrutement de Yann LeCun, son scientifique en chef de l'IA, pour diriger l'effort et construire un réseau de recherche mondial axé sur l'apprentissage profond.

