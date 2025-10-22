GE Vernova porté au 3T par la forte demande énergétique mondiale

Le groupe américain GE Vernova, qui rassemble les anciennes activités liées à l'énergie du conglomérat General Electric, a publié un chiffre d'affaires en nette progression au troisième trimestre, dans un contexte d'explosion des besoins en énergie à travers le monde.

Scott Strazik, PDG de GE Vernova, le 17 avril 2024, à Washington DC ( AFP / MANDEL NGAN )

De juillet à fin septembre, l'entreprise a dégagé un chiffre d'affaires de 9,97 milliards de dollars (+12% sur un an), a-t-elle indiqué dans un communiqué. C'est largement supérieur à un consensus d'analystes interrogés par Bloomberg.

Sur cette période, les commandes ont même explosé (+55% sur un an) pour atteindre 14,6 milliards de dollars. Elles ont été particulièrement soutenues par la forte demande d'équipements de sa branche Énergie (énergie hydraulique, nucléaire, gaz...) et sa division Electrification.

"Une ère d'investissement accru dans l'électricité vient de commencer et nous avons devant nous des opportunités considérables alors que nous fournissons les solutions nécessaires pour aider le monde à s'électrifier, prospérer et se décarboner", a commenté Scott Strazik, le patron de GE Vernova, cité dans le communiqué.

Le bénéfice net s'affiche à 453 millions de dollars contre une perte de 99 millions un an auparavant. Rapporté par action, il a atteint 1,64 dollar contre une perte de 0,35 dollar un an auparavant.

Dans le détail, la branche Énergie a vu son chiffre d'affaires trimestriel monter de 15% à 4,8 milliards de dollars, dopé par la demande en services et équipements, en particulier pour le gaz.

La branche Électrification (réseaux, énergie solaire, solutions de stockage, logiciels) a connu une tendance similaire avec des revenus en hausse de 35% sur un an à 2,6 milliards de dollars. Elle a été portée en particulier par une forte demande pour des équipements de réseaux électriques au Moyen-Orient, mais aussi en Amérique du Nord et en Europe.

Le chiffre d'affaires de la branche éolienne sur terre et en mer a à l'inverse reculé de 8% à 2,6 milliards de dollars, à la suite de l'annulation d'un projet éolien en mer.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, le titre gagnait 1,2% aux alentours de 11H25 GMT.