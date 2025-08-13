 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
CAC 40
7 785,20
+0,41%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 11:16

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,20% pour le Dow Jones .DJI , de 0,22% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,31% pour le Nasdaq .IXIC :

* ELI LILLY LLY.N a lancé mercredi en Inde son stylo injecteur prérempli de son médicament amaigrissant à succès Mounjaro, au prix de 14.000 roupies (près de 160 dollars) pour une dose initiale de 2,5 mg, intensifiant ainsi la concurrence avec son rival NOVO NORDISK NOVOb.CO .

* SAPIENS INTERNATIONAL SPNS.O a annoncé mercredi qu'il allait être racheté par ADVENT INTERNATIONAL pour 2,5 milliards de dollars en espèces, alors que la société américaine de capital-investissement se concentre sur le secteur de l'assurance dans un contexte d'essor de l'intelligence artificielle.

* DELTA DAL.N et AEROMEXICO se sont opposés mardi à la résiliation de leur accord antitrust, comme le proposait le ministère américain des Transports, tout en demandant une prolongation pour le faire si nécessaire.

* COREWEAVE CRWV.O a facilement dépassé mardi les estimations de chiffre d'affaires trimestriel, grâce à l'adoption rapide des outils d'intelligence artificielle qui a stimulé la demande pour ses services cloud. Cependant, une perte nette plus importante que prévu a fait chuter son action de 10% en après-Bourse.

* VENTURE GLOBAL VG.N a remporté une bataille juridique contre SHELL SHEL.L concernant son incapacité à livrer du gaz naturel liquéfié dans le cadre de contrats à long terme débutant en 2023, a annoncé mardi le géant américain du GNL.

* CAVA CAVA.N - Le titre a chuté de 21% mardi en après-Bourse, après que la chaîne de restaurants méditerranéens a revu à la baisse son objectif de croissance annuelle des ventes à périmètre constant pour la première fois depuis son IPO à New York il y a deux ans.

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

CAVA GROUP
84,680 USD NYSE +2,85%
COREWEAVE
148,7500 USD NASDAQ +6,42%
DELTA AIR LINES
58,440 USD NYSE +9,17%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
44 458,61 Pts Index Ex +1,10%
ELI LILLY & CO
639,440 USD NYSE +0,64%
Gaz naturel
4,15 USD NYMEX -0,46%
NASDAQ Composite
21 681,90 Pts Index Ex +1,39%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
Pétrole Brent
65,75 USD Ice Europ -0,54%
Pétrole WTI
62,68 USD Ice Europ -0,62%
S&P 500 INDEX
6 445,76 Pts CBOE +1,13%
SAPIENS INTL COR
29,5000 USD NASDAQ +2,54%
SHELL
2 656,250 GBX LSE -0,74%
