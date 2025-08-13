Israël invite les Gazaouis à quitter l'enclave, Hamas et médiateurs égyptiens se rencontrent au Caire

Conférence de presse du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu à Jérusalem

par Nidal al-Mughrabi et Emily Rose

Le négociateur en chef du Hamas s'est entretenu mercredi avec des médiateurs égyptiens au sujet d'un éventuel cessez-le-feu à Gaza, alors qu'Israël a invité les Palestiniens à quitter le territoire en amont de son offensive pour la prise de contrôle de la principale ville de l'enclave.

Le cabinet de sécurité israélien a approuvé la semaine dernière un projet visant à prendre le contrôle de la ville de Gaza. Le Premier ministre du pays, Benjamin Netanyahu, a réitéré une idée - partagée par le président américain Donald Trump - selon laquelle les Gazaouis devraient simplement quitter la bande Gaza.

"Ils ne sont pas poussés dehors, ils seront autorisés à sortir", a-t-il déclaré à la chaîne de télévision israélienne i24NEWS.

"Tous ceux qui s'inquiètent pour les Palestiniens et disent vouloir les aider devraient ouvrir leurs portes et cesser de nous faire la leçon."

La majorité des dirigeants arabes et occidentaux se sont dit horrifiés par l'idée de déplacer la population de Gaza, ce qui, selon les Palestiniens, équivaudrait à une nouvelle "Nakba" (catastrophe). Ce terme désigne l'exode palestinien lors de la guerre de 1948.

La prise de la ville de Gaza par Israël ne se fera probablement pas avant plusieurs semaines, selon des responsables israéliens. Un cessez-le-feu est ainsi encore possible, bien que les précédentes négociations aient échoué et que le conflit fasse toujours rage à Gaza.

Le ministère de la Santé de Gaza a déclaré qu'au moins 123 personnes avaient été tuées par les tirs israéliens au cours des dernières 24 heures.

Des avions et des chars israéliens ont lourdement bombardé les quartiers est de la ville de Gaza, selon des habitants. De nombreuses maisons ont été détruites dans les quartiers de Zeitoun et de Shejaia au cours de la nuit. L'hôpital Al-Ahli a déclaré que 12 personnes avaient été tuées lors d'une frappe aérienne sur une maison à Zeitoun.

Des chars ont également détruit plusieurs maisons dans l'est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza.

Dans le centre de l'enclave, des tirs israéliens ont tué neuf demandeurs d'aide dans deux incidents distincts, selon des médecins palestiniens.

L'armée israélienne n'a fait aucun commentaire.

Huit autres personnes, dont trois enfants, sont mortes de faim et de malnutrition à Gaza au cours des dernières 24 heures, a déclaré le ministère de la Santé du territoire. Au total, 235 personnes, dont 106 enfants, sont mortes de ces causes à Gaza depuis le début de la guerre.

Israël conteste les chiffres avancés par le ministère de la Santé de l'enclave dirigée par le Hamas concernant les décès dus à la malnutrition.

Les réunions du négociateur en chef du Hamas, Khalil Al-Hayya, avec des responsables égyptiens au Caire devaient se concentrer sur l'arrêt de la guerre, l'acheminement de l'aide et "la fin des souffrances de notre peuple à Gaza", a déclaré Taher al-Nono, responsable du Hamas, dans un communiqué.

Des sources de sécurité égyptiennes ont indiqué que les pourparlers porteraient également sur la possibilité d'un cessez-le-feu global. Dans le cadre de cette mesure, le Hamas renoncerait à la gestion de la bande de Gaza et à ses armes.

Un responsable du Hamas a déclaré à Reuters que le groupe était ouvert à toutes les idées si Israël se retirait de l'enclave. Cependant, "déposer les armes avant que l'occupation ne soit démantelée est impossible", a-t-il déclaré sous couvert d'anonymat.

