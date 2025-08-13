Wall Street vue dans le vert après les données sur l'inflation US

Entrée du NYSE Wall Street à New York

par Mara Vilcu

Wall Street est attendue dans le vert mercredi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, alors que les investisseurs analysent les dernières données sur l'inflation qui montrent les signes de résilience des principales économies, mais aussi la nécessité pour les banques centrales de rester accommodantes.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,24% pour le Dow Jones, de 0,23% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,28% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,40% à 7.784,08 points vers 10h03 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,82% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,11%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,80%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,45% et le Stoxx 600 gagne 0,42%.

Les chiffres de l'inflation en Allemagne sont ressortis mercredi conformes aux attentes, avec un ralentissement de la croissance des prix à la consommation à 1,8% sur un an en juillet. Des statistiques de conjoncture au Royaume-Uni, en zone euro et aux Etats-Unis sont désormais attendues jeudi et vendredi.

Les données publiées mardi aux Etats-Unis ont montré que les prix à la consommation (CPI) ont légèrement augmenté en juillet, mais une mesure sous-jacente a enregistré sa plus forte hausse en six mois, sous l'effet des droits de douane américains.

La publication a renforcé la perspective d'une baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de sa réunion de septembre, tandis qu'une réduction des coûts d'emprunt d'environ 61 points de base est désormais intégrée d'ici la fin de l'année.

"Le message principal de l'inflation sous-jacente est que toute inflation induite par les droits de douane est susceptible d'être un processus et non un événement", écrit Brian Jacobsen, chef économiste chez Annex Wealth Management.

"Le fait que les CPI aient globalement répondu aux attentes a été accueilli avec soulagement, entraînant une hausse des actions et une contraction des écarts de crédit, les investisseurs étant de plus en plus convaincus d'une nouvelle baisse des taux", estiment les analystes de la Deutsche Bank.

Sur le plan géopolitique, des dirigeants européens et le président ukrainien Volodimir Zelensky doivent participer mercredi à une réunion virtuelle avec Donald Trump, avec l'objectif de convaincre le président américain de préserver les intérêts de l'Ukraine lors du sommet qu'il tiendra avec son homologue russe Vladimir Poutine.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N3U50E0]

VALEURS EN EUROPE

A Paris, les secteurs du luxe et de la défense sont bien orientés avec Thales et Kering qui prennent respectivement 1,56% et 1,12%.

Ailleurs en Europe, TUI gagne 6,13%, le premier voyagiste européen ayant publié mercredi un bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts meilleur que prévu au titre du troisième trimestre.

Renk avance de 3,36%, le fabricant allemand de boîtes de vitesses pour chars ayant publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu.

Côté baisse, Thyssenkrupp Nucera perd 2,73%, le fournisseur allemand d'équipements pour l'hydrogène ayant fait état mercredi d'une perte au troisième trimestre, pire que prévu.

Le fabricant d'éoliennes Vestas abandonne 2,19% après un bénéfice d'exploitation inférieur aux attentes au titre du deuxième trimestre.

TAUX

Les rendements américains sont en baisse mercredi, le Treasuries à dix ans abandonnant 3,9 points de base à 4,2539% et le deux ans 1,9 point de base à 3,7119%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans perd 5,1 points de base à 2,6931%. Le deux ans recule de 2,8 points de base à 1,9415%.

CHANGES

Le dollar a atteint mercredi son plus bas niveau depuis deux semaines après la publication des chiffres sur l'inflation américaine, qui ont renforcé les anticipations d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) le mois prochain. Les tentatives du président américain Donald Trump pour renforcer son emprise sur les institutions américaines ont également pesé sur la devise.

Le dollar perd 0,45% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,45% à 1,1725 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole chutent mercredi après que l'AIE a indiqué que l'offre dépasserait la demande cette année, tandis que les investisseurs attendaient la rencontre vendredi entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine.

Le Brent abandonne 0,41% à 65,85 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,55% à 62,82 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 13 AOUT

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)