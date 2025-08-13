 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 793,49
+0,52%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street vue dans le vert après les données sur l'inflation US
information fournie par Reuters 13/08/2025 à 13:09

Entrée du NYSE Wall Street à New York

Entrée du NYSE Wall Street à New York

par Mara Vilcu

Wall Street est attendue dans le vert mercredi et les Bourses européennes avancent à mi-séance, alors que les investisseurs analysent les dernières données sur l'inflation qui montrent les signes de résilience des principales économies, mais aussi la nécessité pour les banques centrales de rester accommodantes.

Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture en hausse de 0,24% pour le Dow Jones, de 0,23% pour le Standard & Poor's-500 et de 0,28% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 gagne 0,40% à 7.784,08 points vers 10h03 GMT. A Francfort, le Dax avance de 0,82% et à Londres, le FTSE 100 monte de 0,11%.

L'indice EuroStoxx 50 est en hausse de 0,80%, le FTSEurofirst 300 avance de 0,45% et le Stoxx 600 gagne 0,42%.

Les chiffres de l'inflation en Allemagne sont ressortis mercredi conformes aux attentes, avec un ralentissement de la croissance des prix à la consommation à 1,8% sur un an en juillet. Des statistiques de conjoncture au Royaume-Uni, en zone euro et aux Etats-Unis sont désormais attendues jeudi et vendredi.

Les données publiées mardi aux Etats-Unis ont montré que les prix à la consommation (CPI) ont légèrement augmenté en juillet, mais une mesure sous-jacente a enregistré sa plus forte hausse en six mois, sous l'effet des droits de douane américains.

La publication a renforcé la perspective d'une baisse des taux directeurs de la Réserve fédérale américaine (Fed) lors de sa réunion de septembre, tandis qu'une réduction des coûts d'emprunt d'environ 61 points de base est désormais intégrée d'ici la fin de l'année.

"Le message principal de l'inflation sous-jacente est que toute inflation induite par les droits de douane est susceptible d'être un processus et non un événement", écrit Brian Jacobsen, chef économiste chez Annex Wealth Management.

"Le fait que les CPI aient globalement répondu aux attentes a été accueilli avec soulagement, entraînant une hausse des actions et une contraction des écarts de crédit, les investisseurs étant de plus en plus convaincus d'une nouvelle baisse des taux", estiment les analystes de la Deutsche Bank.

Sur le plan géopolitique, des dirigeants européens et le président ukrainien Volodimir Zelensky doivent participer mercredi à une réunion virtuelle avec Donald Trump, avec l'objectif de convaincre le président américain de préserver les intérêts de l'Ukraine lors du sommet qu'il tiendra avec son homologue russe Vladimir Poutine.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET [L8N3U50E0]

VALEURS EN EUROPE

A Paris, les secteurs du luxe et de la défense sont bien orientés avec Thales et Kering qui prennent respectivement 1,56% et 1,12%.

Ailleurs en Europe, TUI gagne 6,13%, le premier voyagiste européen ayant publié mercredi un bénéfice sous-jacent avant intérêts et impôts meilleur que prévu au titre du troisième trimestre.

Renk avance de 3,36%, le fabricant allemand de boîtes de vitesses pour chars ayant publié mercredi un chiffre d'affaires trimestriel meilleur que prévu.

Côté baisse, Thyssenkrupp Nucera perd 2,73%, le fournisseur allemand d'équipements pour l'hydrogène ayant fait état mercredi d'une perte au troisième trimestre, pire que prévu.

Le fabricant d'éoliennes Vestas abandonne 2,19% après un bénéfice d'exploitation inférieur aux attentes au titre du deuxième trimestre.

TAUX

Les rendements américains sont en baisse mercredi, le Treasuries à dix ans abandonnant 3,9 points de base à 4,2539% et le deux ans 1,9 point de base à 3,7119%.

Le rendement du Bund allemand à dix ans perd 5,1 points de base à 2,6931%. Le deux ans recule de 2,8 points de base à 1,9415%.

CHANGES

Le dollar a atteint mercredi son plus bas niveau depuis deux semaines après la publication des chiffres sur l'inflation américaine, qui ont renforcé les anticipations d'une baisse des taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) le mois prochain. Les tentatives du président américain Donald Trump pour renforcer son emprise sur les institutions américaines ont également pesé sur la devise.

Le dollar perd 0,45% face à un panier de devises de référence.

L'euro gagne 0,45% à 1,1725 dollar.

PÉTROLE

Les prix du pétrole chutent mercredi après que l'AIE a indiqué que l'offre dépasserait la demande cette année, tandis que les investisseurs attendaient la rencontre vendredi entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine.

Le Brent abandonne 0,41% à 65,85 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) recule de 0,55% à 62,82 dollars.

PLUS AUCUN INDICATEUR ÉCONOMIQUE À L'AGENDA DU 13 AOUT

(Certaines données peuvent accuser un léger décalage)

(Rédigé par Mara Vîlcu, édité par Augustin Turpin)

Valeurs associées

KERING
214,7000 EUR Euronext Paris +0,63%
Pétrole Brent
65,90 USD Ice Europ -0,32%
Pétrole WTI
62,82 USD Ice Europ -0,40%
RENK GROUP
63,300 EUR XETRA +4,18%
THALES
233,7000 EUR Euronext Paris +1,26%
THYSSENKR N
9,5100 EUR XETRA -2,11%
TUI
8,4780 EUR XETRA +7,40%
VESTAS WIND BR/RG
15,105 EUR Tradegate -1,53%
VESTAS WIND BR/RG
15,1300 EUR XETRA -2,73%
VESTAS WIND BR/RG
18,2600 USD OTCBB +5,00%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des pompiers luttent contre un incendie à Casal do Monte, au Portugal, le 13 août 2025 ( AFP / PATRICIA DE MELO MOREIRA )
    Une partie de l'Europe toujours en proie aux incendies
    information fournie par AFP 13.08.2025 13:59 

    La Grèce, le Portugal et l'Espagne étaient toujours aux prises mercredi avec de violents incendies tandis que la situation s'améliorait en France et en Italie, après que des dizaines de milliers d'hectares ont été ravagés ces derniers jours en Europe méridionale. ... Lire la suite

  • Le drapeau iranien flotte devant le consulat d'Iran à Istanbul le 25 juillet 2025 ( AFP / Yasin AKGUL )
    Berlin, Londres et Paris prêts à réimposer des sanctions contre l'Iran
    information fournie par AFP 13.08.2025 12:56 

    L'Allemagne, le Royaume Uni et la France sont prêts à déclencher le mécanisme de réimposition de sanctions contre l'Iran si aucune solution négociée n'est trouvée sur le programme nucléaire iranien d'ici fin août. Dans une lettre adressée mardi au secrétaire général ... Lire la suite

  • Un camembert à Quimper le 13 août 2025 ( AFP / Fred TANNEAU )
    Fromages rappelés: un "lien possible" avec 21 cas de listériose dont 2 décès, selon le gouvernement
    information fournie par AFP 13.08.2025 12:55 

    Les autorités sanitaires ont identifié 21 cas de listériose, dont deux décès, qui pourraient présenter un "lien possible" avec la consommation de fromages au lait pasteurisé de la fromagerie Chavegrand ayant fait l'objet d'un rappel, selon un communiqué diffusé ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 13.08.2025 12:48 

    (Actualisé avec contrats à terme sur indices, AT&T, précisions sur Eli Lilly, Coreweave, Venture Global et Cava) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,23%

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank