Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,23% pour le Dow Jones .DJI , de 0,18% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,18% pour le Nasdaq.

* SECTEUR DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - La startup OpenAI a généré environ 4,3 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) de chiffre d'affaires au premier semestre 2025, soit environ 16% de plus que l'année dernière, a rapporté lundi The Information, un média américain spécialiste de la tech, citant des informations financières communiquées aux actionnaires.

* VERIZON VZ.N , ECHOSTAR SATS.O - La société américaine de télécommunications Verizon est en pourparlers avec EchoStar concernant l'achat d'une partie de son spectre sans fil, a rapporté lundi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier. EchoStar prend 6,2% en avant-Bourse.

* SECTEUR DE L'AMEUBLEMENT - Le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu'il fixait des droits de douane de 10% sur les importations de bois d'oeuvre et autres produits en bois, ainsi que des taxes douanières de 25% sur les lavabos et les armoires de cuisine, poursuivant sa guerre commerciale mondiale contre partenaires et rivaux des Etats-Unis.

* SECTEUR AÉRIEN - Les compagnies aériennes américaines ont averti lundi qu'une fermeture partielle de l'administration fédérale pourrait mettre à rude épreuve le secteur et ralentir l'activité, car les contrôleurs aériens et les agents de sécurité seraient contraints de travailler sans salaire et d'autres fonctions seraient interrompues.

* COTY COTY.N - Le fabricant de cosmétiques a annoncé mardi avoir lancé une revue stratégique de son activité beauté grand public, afin de se concentrer sur son activité parfumerie, plus rentable, à un moment où les détaillants américains sont de plus en plus prudents en raison des droits de douane et où les consommateurs limitent leurs dépenses pour certains produits de beauté.

* JEFFERIES JEF.N a publié lundi un bénéfice supérieur aux attentes au troisième trimestre, grâce à un rebond des fusions et acquisitions qui a propulsé les commissions de conseil à un niveau record, donnant ainsi aux investisseurs un aperçu précoce des performances que pourrait enregistrer le secteur des banques d'investissement de Wall Street lors de la période de résultats à venir.

* ALPHABET GOOGL.O - YouTube, propriété d'Alphabet, va verser 24,5 millions de dollars pour régler un procès intenté par le président américain Donald Trump contre la société après la suspension de son compte dans le contexte de l'assaut du Capitole américain en janvier 2021, selon un document judiciaire publié lundi.

* APPLE AAPL.O et AMAZON AMZN.O ont obtenu lundi le rejet d'une plainte déposée par des consommateurs américains qui les accusaient d'avoir conspiré pour gonfler les prix des iPhones et des iPads vendus sur la plateforme Amazon.

* TESLA TSLA.O - Le producteur de lithium Liontown Resources LTR.AX a par ailleurs annoncé mardi avoir convenu avec Tesla de modifier le mécanisme de tarification de leur accord d'achat à long terme.

* FORD F.N et GENERAL MOTORS GM.N tentent de convaincre les concessionnaires automobiles de participer à des programmes qui prolongeraient l'utilisation d'un crédit d'impôt américain de 7.500 dollars sur la location de véhicules électriques au-delà de l'expiration mardi de la subvention fédérale, selon les concessionnaires et des documents

* BOEING BA.N en est aux premières phases de développement d'un nouvel avion monocouloir visant à remplacer le 737 MAX, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Le 737 MAX est entré en service en 2017, mais a été immobilisé au sol dans le monde entier en 2019 après deux accidents mortels qui ont coûté la vie à 346 personnes.

* METSERA MTSR.O - Le médicament expérimental contre l'obésité du laboratoire américain a montré une perte de poids significative et une tolérance favorable dans deux études de phase intermédiaire, a déclaré le groupe lundi.

