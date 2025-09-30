 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 853,32
-0,35%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 30/09/2025 à 11:37

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,23% pour le Dow Jones .DJI , de 0,18% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,18% pour le Nasdaq.

* SECTEUR DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - La startup OpenAI a généré environ 4,3 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) de chiffre d'affaires au premier semestre 2025, soit environ 16% de plus que l'année dernière, a rapporté lundi The Information, un média américain spécialiste de la tech, citant des informations financières communiquées aux actionnaires.

* VERIZON VZ.N , ECHOSTAR SATS.O - La société américaine de télécommunications Verizon est en pourparlers avec EchoStar concernant l'achat d'une partie de son spectre sans fil, a rapporté lundi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier. EchoStar prend 6,2% en avant-Bourse.

* SECTEUR DE L'AMEUBLEMENT - Le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu'il fixait des droits de douane de 10% sur les importations de bois d'oeuvre et autres produits en bois, ainsi que des taxes douanières de 25% sur les lavabos et les armoires de cuisine, poursuivant sa guerre commerciale mondiale contre partenaires et rivaux des Etats-Unis.

* SECTEUR AÉRIEN - Les compagnies aériennes américaines ont averti lundi qu'une fermeture partielle de l'administration fédérale pourrait mettre à rude épreuve le secteur et ralentir l'activité, car les contrôleurs aériens et les agents de sécurité seraient contraints de travailler sans salaire et d'autres fonctions seraient interrompues.

* COTY COTY.N - Le fabricant de cosmétiques a annoncé mardi avoir lancé une revue stratégique de son activité beauté grand public, afin de se concentrer sur son activité parfumerie, plus rentable, à un moment où les détaillants américains sont de plus en plus prudents en raison des droits de douane et où les consommateurs limitent leurs dépenses pour certains produits de beauté.

* JEFFERIES JEF.N a publié lundi un bénéfice supérieur aux attentes au troisième trimestre, grâce à un rebond des fusions et acquisitions qui a propulsé les commissions de conseil à un niveau record, donnant ainsi aux investisseurs un aperçu précoce des performances que pourrait enregistrer le secteur des banques d'investissement de Wall Street lors de la période de résultats à venir.

* ALPHABET GOOGL.O - YouTube, propriété d'Alphabet, va verser 24,5 millions de dollars pour régler un procès intenté par le président américain Donald Trump contre la société après la suspension de son compte dans le contexte de l'assaut du Capitole américain en janvier 2021, selon un document judiciaire publié lundi.

* APPLE AAPL.O et AMAZON AMZN.O ont obtenu lundi le rejet d'une plainte déposée par des consommateurs américains qui les accusaient d'avoir conspiré pour gonfler les prix des iPhones et des iPads vendus sur la plateforme Amazon.

* TESLA TSLA.O - Le producteur de lithium Liontown Resources LTR.AX a par ailleurs annoncé mardi avoir convenu avec Tesla de modifier le mécanisme de tarification de leur accord d'achat à long terme.

* FORD F.N et GENERAL MOTORS GM.N tentent de convaincre les concessionnaires automobiles de participer à des programmes qui prolongeraient l'utilisation d'un crédit d'impôt américain de 7.500 dollars sur la location de véhicules électriques au-delà de l'expiration mardi de la subvention fédérale, selon les concessionnaires et des documents

* BOEING BA.N en est aux premières phases de développement d'un nouvel avion monocouloir visant à remplacer le 737 MAX, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Le 737 MAX est entré en service en 2017, mais a été immobilisé au sol dans le monde entier en 2019 après deux accidents mortels qui ont coûté la vie à 346 personnes.

* METSERA MTSR.O - Le médicament expérimental contre l'obésité du laboratoire américain a montré une perte de poids significative et une tolérance favorable dans deux études de phase intermédiaire, a déclaré le groupe lundi.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Kate Entringer)

Véhicules électriques

Valeurs associées

ALPHABET-A
244,0500 USD NASDAQ -1,01%
AMAZON.COM
222,1700 USD NASDAQ +1,09%
APPLE
254,4300 USD NASDAQ -0,40%
BOEING CO
217,060 USD NYSE -1,89%
COTY RG-A
4,005 USD NYSE -0,25%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 316,07 Pts Index Ex +0,15%
ECHOSTAR RG-A
73,6500 USD NASDAQ +0,27%
FORD MOTOR
12,105 USD NYSE +0,75%
GENERAL MOTORS
61,130 USD NYSE -0,18%
JEFFERIES FINL
66,720 USD NYSE +0,01%
METSERA
52,1000 USD NASDAQ -0,29%
S&P 500 INDEX
6 661,21 Pts CBOE +0,26%
TESLA
443,2100 USD NASDAQ +0,64%
VERIZON COMM
43,260 USD NYSE -0,81%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • ( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )
    Italie: l'inflation est restée stable en septembre, à +1,6%
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.09.2025 13:02 

    L'inflation en Italie est restée stable en septembre, à +1,6% sur un an, en raison notamment de la dynamique des prix de certains produits alimentaires, a indiqué mardi l'Institut national des statistiques (Istat) dans sa première estimation. L'inflation dans la ... Lire la suite

  • ( AFP / PETER PARKS )
    Hong Kong: le titre de Zijin Gold prend 68% après son entrée en Bourse
    information fournie par Boursorama avec AFP 30.09.2025 12:59 

    L'action de la société chinoise Zijin Gold International a gagné 68% mardi à l'issue de son introduction à la Bourse de Hong Kong, l'une des plus importantes au monde cette année, où l'entreprise a levé presque 2,7 milliards d'euros. Le titre de Zijin Gold a terminé ... Lire la suite

  • Bombardement israélien sur la bande de Gaza, vu depuis Israël le 30 septembre 2025 ( AFP / Jack GUEZ )
    Le Hamas examine le plan Trump pour Gaza
    information fournie par AFP 30.09.2025 12:55 

    Le Hamas a commencé mardi l'examen du plan de paix pour Gaza de Donald Trump, approuvé publiquement par le Premier ministre israélien qui a toutefois prévenu que l'armée resterait "dans la majeure partie" du territoire palestinien. Après bientôt deux ans de guerre, ... Lire la suite

  • La marque danoise de bijoux Pandora
    Le DG prendra sa retraite en 2026, sera remplacé par la directrice marketing
    information fournie par Reuters 30.09.2025 12:51 

    Le joaillier danois Pandora a annoncé mardi que son directeur général, Alexander Lacik, prendrait sa retraite en mars 2026 après sept ans à la tête de l’entreprise, et que la directrice marketing, Berta de Pablos-Barbier, lui succéderait. Le titre du fabricant ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank