ASOS plus pessimiste sur son chiffre d'affaires annuel, le titre chute

Un smartphone avec une application ASOS et un clavier sont visibles devant un logo ASOS affiché dans cette image d'illustration

ASOS plonge en Bourse mardi après avoir averti sur ses résultats, le détaillant britannique de mode en ligne s'attendant à ce que son chiffre d'affaires annuel soit inférieur aux attentes du marché en raison de la faible demande des consommateurs.

Le titre ASOS reculait de 9,04% vers 09h06 GMT.

ASOS a déclaré s'attendre à ce que son bénéfice se situe dans la fourchette basse de son objectif de 130 à 150 millions de livres sterling (de 148,72 millions à 171,60 millions d'euros).

Le groupe estime que, par conséquent, la baisse du chiffres d'affaires annuel devrait être légèrement plus marquée qu'attendu par les analystes, qui tablaient sur un recul de 8,4% à taux de change constant pour 2025.

Néanmoins, le détaillant anticipe toujours une hausse de son bénéfice annuel de plus de 60% en raison d'une discipline rigoureuse en matière de coûts et l'amélioration des marges.

Les analystes de J.P. Morgan s'interrogent sur la valeur de la marque à moyen terme, ont-ils déclaré dans une note, et "peinaient à se montrer plus constructifs, malgré certaines avancées stratégiques".

ASOS a toutefois déclaré rester confiant quant au fait que son bénéfice et son flux de trésorerie disponible pour l'exercice 2026 seraient conformes aux attentes du marché.

Le groupe dit avoir pris des mesures "significatives" de réduction des coûts entre mars et septembre qui devraient porter leurs fruits au cours du nouvel exercice financier.

(Rédigé par Etienne Breban, avec Yadarisa Shabong et Atharva Singh à Bangalore, édité par Kate Entringer)