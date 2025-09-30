Italie: l'inflation est restée stable en septembre, à +1,6%

L'inflation en Italie est restée stable en septembre, à +1,6% sur un an, en raison notamment de la dynamique des prix de certains produits alimentaires, a indiqué mardi l'Institut national des statistiques (Istat) dans sa première estimation.

( AFP / FILIPPO MONTEFORTE )

L'inflation dans la péninsule s'élevait également à +1,6% sur un an en août, déjà en dessous de l'objectif de la Banque centrale européenne (BCE) de 2% d'inflation.

Une stabilité qui s'explique par des tendances contrastées au sein des diverses dépenses: les prix des produits alimentaires non transformés ont ralenti -passant de +5,6% d'inflation en août à +4,8% en septembre -, alors que les prix de l'énergie ont atténué leur baisse (passant de -4,8% à -3,7%), précise l'Istat.

La hausse de l'indice d'inflation --calculé cette fois selon les normes harmonisées de l'Union européenne (IPCA)-- s'établit à 1,8% en septembre sur un an, contre 1,6% en août, "à cause de la fin des soldes d'été", explique l'Istat.

Selon le Fonds monétaire international (FMI), l'inflation en Italie devrait se situer en moyenne autour de 1,7% en 2025, avant de "converger vers l'objectif de la BCE de 2% en 2026", écrivait-il dans une note fin mai.