Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,34% pour le Dow Jones .DJI , de 0,45% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,68% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR BANCAIRE - Après JPMORGAN CHASE JPM.N mardi, CITI C.N , BANK OF AMERICA BAC.N et WELLS FARGO WFC.N publient ce mercredi leurs résultats trimestriels respectifs, tandis que ceux de GOLDMAN SACHS GS.N et MORGAN STANLEY MS.N sont attendus jeudi.

* FONDS SPÉCULATIFS - Les hedge funds ont conservé l'an dernier leurs positions longues importantes sur les actions technologiques à forte capitalisation comme ALPHABET GOOGL.O , MICROSOFT MSFT.O et META META.O , tandis que les positions courtes se sont prolongées sur des valeurs comme IBM IBM.N et STRATEGY MSTR.O , selon un rapport publié mercredi par la société de données et de technologie Hazeltree.

* NVIDIA NVDA.O - L'administration du président américain Donald Trump a donné mardi son feu vert officiel à des ventes sous conditions en Chine de la deuxième puce d'IA la plus puissante de Nvidia, la H200, qui devra désormais être examinée par un laboratoire d'essai tiers avant son exportation en Chine.

* AMAZON AMZN.O a indiqué mercredi vouloir faire appel d'une décision d'un tribunal italien malgré la réduction de l'amende infligée au groupe par l'autorité de la concurrence italienne pour abus de position dominante, le géant américain du commerce en ligne estimant qu'il ne devrait en aucun cas être sanctionné.

* NETFLIX NFLX.O se prépare à faire une offre entièrement en numéraire pour les studios et les activités de streaming de WARNER BROS DISCOVERY WBD.O , a rapporté mardi à Reuters une source au fait du dossier. Cette initiative est destinée à accélérer la vente, qui prendra des mois avant d'être conclue et qui s'est heurtée à l'opposition de responsables politiques et de PARAMOUNT SKYDANCE PSKY.O , a précisé la source.

* TESLA TSLA.O - Elon Musk, le directeur général du constructeur automobile, a déclaré mercredi que le logiciel de conduite autonome (FSD) du groupe serait désormais disponible uniquement sous forme d'abonnement mensuel à compter du 14 février. Le FSD était jusqu'ici proposé aux Etats-Unis via un paiement unique de 8.000 dollars ou un abonnement de 99 dollars par mois.

* FORD F.N - Le directeur général du constructeur automobile, Jim Farley, a déclaré mardi soir qu'un accord de libre-échange nord-américain était "essentiel" pour le groupe et le secteur, quelques heures après que le président américain Donald Trump l'a jugé "inutile". Cet accord commercial doit être réexaminé cette année afin de décider s'il va jusqu'à son expiration ou s'il doit être remplacé par un autre.

* COCA-COLA KO.N a renoncé à son projet de cession de sa chaîne Costa Coffee, les offres proposées par les sociétés de capital-investissement étant inférieures aux attentes, a rapporté le Financial Times mercredi.

* PALO ALTO NETWORKS PANW.O et FORTINET FTNT.O reculent respectivement de 3,3% et de 2,5% en avant-Bourse, des sources ayant rapporté à Reuters que les autorités chinoises ont demandé aux entreprises nationales de cesser d'utiliser certains logiciels de cybersécurité américains et israéliens pour des raisons de sécurité nationale.

