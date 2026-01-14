Wall Street vue en repli avant des indicateurs, l'Europe dans le désordre

Les traders travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE)

par Claude Chendjou

Wall Street est attendue en baisse à l'ouverture mercredi, tandis que les Bourses européennes sont en ordre dispersé à mi-parcours dans une séance marquée par l'attentisme avant la publication aux Etats-Unis d'un nouvel indicateur d'inflation et d'une possible décision de la Cour suprême sur les droits de douane voulus par le président Donald Trump. Les futures sur indices new-yorkais signalent une ouverture de Wall Street ‍en repli de 0,40% pour le Dow Jones, de 0,50% pour le Standard & Poor's 500 et de 0,73% pour le Nasdaq.

À Paris, le CAC 40 grappille 0,10% à 8.355,93 points vers 12h20 GMT, après avoir touché en séance un nouveau sommet historique à 8.396,72 points, soutenu principalement par le compartiment défensif de la santé. À Francfort, le Dax recule de 0,38%, tandis qu'à Londres, le FTSE prend 0,25%.

L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 progresse de 0,10%, tandis que l'EuroStoxx 50 de la zone euro régresse de 0,13%. Le Stoxx 600, ‌qui a inscrit en séance un pic sans précédent à 612,65 points, grignote 0,06%.

Malgré la tendance positive observée sur certaines places en Europe, la prudence demeure comme en témoigne l'indice de la volatilité sur l'Eurostoxx 50, qui a touché un plus haut depuis le début de l'année à 17,38 points, tandis que l'or est à un niveau record.

Après les comptes financiers trimestriels de JPMorgan Chase mardi, Bank Of America et Wells Fargo ont publié ce mercredi, tandis que ceux de ​Goldman Sachs et Morgan Stanley sont attendus jeudi, dans un contexte d'incertitude sur les revenus liés aux cartes de crédit, le président américain ayant proposé de plafonner leurs taux d'intérêt.

Les analystes s'attendent à ce que les grandes banques américaines ⁠affichent sur le trimestre une hausse des commissions liées à la banque d'investissement en raison d'une reprise des opérations de fusions et acquisitions.

En Europe, le secteur bancaire et celui de la finance sont pratiquement stables pour le moment.

Les investisseurs attendent également ce mercredi une possible décision de la Cour suprême américaine concernant la légalité des droits de douane imposés par Donald Trump.

"Si la Cour suprême invalide ces droits de douane, ⁠la première réaction sera probablement assez positive. Mais il est très peu probable que l'administration américaine cède", ‍prédit Kyle Rodda, analyste financier chez Capital.com.

Côté indicateurs, après les chiffres des prix à la consommation (CPI) aux Etats-Unis, ceux des prix à la production (PPI) sont prévus à 13h30 GMT ⁠alors que la Fed se réunit les 27-28 janvier et que son indépendance est menacée, selon son président Jerome Powell, par l'administration Trump. Les données sur les ventes au détail aux Etats-Unis pour le mois de novembre sont également attendues.

Sur le plan géopolitique, les ministres des Affaires étrangères danois et groenlandais doivent rencontrer le vice-président américain JD Vance à la Maison blanche mercredi, alors que Donald Trump affirme depuis des semaines ses visées sur le Groenland, un territoire autonome du Royaume du Danemark.

Luis de Guindos, le vice-président de la ​Banque centrale européenne (BCE), a souligné mercredi que les tensions géopolitiques faisaient peser un risque sur la croissance en zone euro.

En Europe, les échanges sont rythmés principalement par les compartiments des "utilities" (+0,40%) et de la santé (+1,46%) dans le sillage des résultats publiés par les entreprises de ces secteurs.

LES VALEURS À SUIVRE À WALL STREET

En avant-Bourse Bank of America monte de 1%, tandis que Wells Fargo recule de 1,6% en amont de la publication de leurs résultats respectifs.

VALEURS EN EUROPE

Kering est légèrement dans le vert et LVMH dans le rouge, alors ⁠que le distributeur de luxe Saks Global a déposé le bilan, plombé par le rachat de Neiman Marcus. L'indice du luxe en Europe est stable.

EssilorLuxottica avance de 2,37% à la faveur d'un relèvement de recommandation de HSBC à "acheter", ​l'intermédiaire soulignant l'"avantage de précurseur" du groupe dans les lunettes connectées avec son partenariat avec Meta.

Air France-KLM chute de 4,21%, pénalisé par une dégradation de recommandation de la ​part de Barclays qui s'inquiète de la faiblesse du trafic nord-atlantique ​et de l'impact des tempêtes hivernales en Europe.

Le fabricant de médicaments finlandais Orion grimpe de 12,03%, au plus haut depuis octobre, suite à une prévision de chiffre d'affaires meilleur que prévu pour 2026.

AstraZeneca gagne 2,61% au lendemain de l'annonce d'un accord en vue ​de l'acquisition du groupe américain Modella AI.

Le groupe britannique d'éducation Pearson plonge de 5,99% après la perte d'un contrat avec le New Jersey.

TAUX

Le rendement du ⁠Bund allemand à dix ans cède 1,4 point de base, à 2,7997%, les investisseurs se concentrant davantage sur les fondamentaux économiques que sur les préoccupations liées à l'indépendance de la Fed. Le dix ans allemand avait reculé de 7,3 points de base la semaine dernière, soit sa plus forte baisse depuis la semaine du 31 mars.

L'écart de rendement entre le Bund et l'OAT française à dix ans monte légèrement, a environ 72 points de base, alors que le gouvernement de Sébastien Lecornu fait face ce mercredi à deux motions de censure déposées par La France insoumise (LFI) et le Rassemblement national (RN). Le rendement des bons du Trésor américain à dix ans perd 1,7 point de base, à 4,1536%, avant la publication du PPI.

CHANGES

Le yen a touché mercredi un creux de 18 mois à 159,45 pour un dollar alors que ‌les autorités japonaises intensifient leurs menaces d'intervention sur le marché des changes. La Première ministre Sanae Takaichi prévoit par ailleurs de convoquer des élections législatives anticipées.

Le dollar recule légèrement, de 0,08%, face à un panier de devises internationales, avant les indicateurs économiques américains et le Livre beige de la Fed.

L'euro se négocie à 1,1645 dollar (+0,03%) et la livre sterling à 1,3447 dollar (+0,22%).

PÉTROLE

Le marché pétrolier est en hausse mercredi pour la cinquième séance d'affilée en raison des craintes sur l'Iran sur fond de menace d'une intervention militaire américaine contre Téhéran.

Le Brent monte de 0,89% à 66,05 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,88% à 61,68 dollars.

MÉTAUX

L'or au comptant a atteint un niveau record mercredi à 4.639,48 dollars l'once, tandis que l'argent a franchi la barre des 90 dollars l'once pour la première fois.

Les métaux précieux grimpent sur fond d'escalade des tensions en Iran et des inquiétudes concernant l'indépendance de la Fed, ce qui alimente la demande vers les actifs refuge.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 14 JANVIER :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

USA 13h30 Indice des prix ‌à la Novembre +0,2% +0,3%

production (PPI)

- sur un an +2,7% +2,7%

USA 13h30 Ventes au détail Novembre +0,4% 0,0%

(Rédigé par Claude Chendjou, édité par Kate Entringer)