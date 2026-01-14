Valeurs moyennes : l'année commence pour le High Five de Portzamparc

Le logo d'Ipsos. (crédit photo : Adobe Stock / )

Le bureau d'analyse partage sa première sélection de l'année, avec toujours le même objectif : dénicher les pétites dans le secteur riche mais hétérogène des petites et moyennes valeurs.

Une progression de 476% depuis le 7 janvier 2025. C'est la très belle performance du High Five, au moment de sortir son arbitrage de janvier. C'est d'autant plus remarquable que, sur la même période, l'indice de référence (le CAC Mid & Small) n'a grimpé "que" de 13,5%. Le gros de la performance s'est joué sur la seconde moitié de 2025 même si le mois de décembre a marqué une petite pause avec une contre-performance de -0,4% contre +5,7% pour le CAC Mid & Small. En cause principalement, la déception sur l'éditeur de jeux vidéo Pullup (-1%)

Nouvelle année, nouvelle sélection ou presque : Derichebourg, Medincell, Fountaine Pajot et Pullup sortent et sont remplacés par 2CRSI, Ipsos , Kaufman & Broad et Wavestone alors que Stif conserve sa place.

2 CRSI : à l'achat avec un objectif de 20,30 euros

Pour Maxence Dhoury, c'est l'exercice de la consécration. La société de services informatiques a, certes, déçu sur les résultats publiés fin juin dernier mais c'était ponctuel. La marge se normalise et le mix s'améliore. L'analyste mise aussi sur les avancées attendues autour des projets européens d'IA gigafactories. Il estime que le contexte est durablement porteur, qu'il n'y a pas de risque d'augmentation de capital à court terme et que certains catalyseurs de hausse ne sont pas encore intégrés à ce stade (Aether, Valeo, robotique...).

Prochain événement : chiffre d'affaires du premier semestre le 29 janvier

Ipsos : à l'achat avec un objectif de cours de 55 euros

Gaétan Calabro l'avoue sans détour : Ipsos est un titre délaissé et c'est en partie dû à l'avertissement sur le chiffre d'affaires réalisé fin octobre, en lien avec une baisse de l'activité Affaires publiques (-9,2% sur neuf mois). En Bourse, le cours d'Ipsos a été divisé par 2 en deux ans et est de retour sur les niveaux de cours de 2021. Mais l'analyste croit à un nouvel espoir alors que les résultats annuels continueront d'afficher des marges solides. De plus, le nouveau management et le nouveau plan stratégique, qui sera révélé le 22 janvier, pourraient relancer la croissance organique et réveiller la belle endormie.

Prochain événément : le capital market day le 22 janvier

Kaufman & Broad : à l'achat avec un objectif de 40 euros

Le promoteur immobilier est en croissance, notamment sur les réservations avec +22,3% au 3e trimestre en valeur. De plus, note Arnaud Despre, le mix est plus sain avec une forte hausse des primo et secundo accédents (+39,3% en volume à fin T3). L'analyste explique qu'il n'y a pas de surprises à attendre sur les résultats 2025 et que les objectifs 2026 devraient être en ligne avec ceux de 2025. Kaufman & Broad bénéficie d'une visibilité solide sur son activité, avec un carnet de commandes dans le logement équivalent à plus de 26 mois d'activité, soit près de 2 milliards d'euros de chiffre d'affaires potentiel. Autre signal positif : sa réserve foncière, qui avait reculé pendant six trimestres consécutifs, est repartie à la hausse au troisième trimestre, progressant de 13,6% sur un an. Pour ne rien gacher, sa structure financière est solide.

Prochain événement : résultats annuels le 28 janvier

Stif : à l'achat avec un objectif de 79 euros

Une «BESS» excessive : c'est avec ce trait d'humour que Jérémy Sallée résume les prises de bénéfices sur Stif, qui reste pourtant dans la sélection High Five de Portzamparc. Le titre a perdu 42 % depuis son pic de mi‑août et 22 % depuis les résultats semestriels et la présentation du plan 2030. Un plan jugé conforme aux attentes, mais probablement perçu comme trop prudent par le marché, notamment sur les perspectives du segment BESS. Pourtant, le flux d'actualités reste favorable : arrivée d'un nouveau client majeur (CATL), renouvellement du volume d'affaires avec Tesla, absence de pression sur les prix et concurrence limitée. À ces niveaux de valorisation, Portzamparc estime que le dossier offre un point d'entrée attractif, avec un ratio valeur d'entreprise / EBITDA de 9,1 attendu en 2026.

Prochain événement : chiffre d'affaires annuel le 22 janvier

Wavestone : à l'achat avec un objectif de 72 euros

Le message du groupe est plus positif sur la demande depuis l'automne avec une amélioration particulièrement sensible en France, nous confice Maxence Dhoury. Le retour à la croissance organique est attendue dès le 3e trimestre avec un rebond d'activité à la clé. Côté structurel, les résultats du premier semestre montrern une amélioration de la rentabiité via l'optimisation de la sous-traitance et des coûts centraux, ce qui crédibilise à nouveau l'objectif moyen-long terme d'une marge opérationnelle courante à 15%. Le titre se traite actuellement à un prix intéresant selon l'analyste.

Prochain événément : chiffre d'affaires du 3e trimestre le 2 février