Wells Fargo: Bénéfice en hausse au T4, tiré par le RNI, mais inférieur aux attentes

Une succursale de la banque Wells Fargo à New York

Wells Fargo a fait état mercredi d'une augmentation du bénéfice au cours du quatrième trimestre, porté par la hausse du revenu net d'intérêt (RNI) ‍bien qu'en-dessous des prévisions, tandis que le titre recule en avant-Bourse.

La banque américaine a déclaré un revenu net de 5,36 milliards de dollars (4,60 milliards d'euros), soit 1,62 dollar par action, au trimestre clos ‌le 31 décembre. Ce chiffre est à comparer aux 5,08 milliards de dollars, soit 1,43 dollar par action, enregistrés un an plus tôt.

"Nous avons financé des investissements significatifs dans l'infrastructure ​et la croissance de l'entreprise en réalisant des économies plus importantes (...) Les preuves d'une croissance ⁠accrue sont visibles dans l'ensemble de l'entreprise", a déclaré le président et directeur général Charlie Scharf dans un communiqué.

Charlie Scharf a cité une croissance de 20% ⁠des nouveaux comptes de cartes ‍de crédit, un bond de 19% des soldes des prêts automobiles, une ⁠croissance de 12% des prêts dans la banque commerciale et une augmentation de 14% des commissions de la banque d'investissement.

Ces résultats viennent couronner une année faste pour la banque américaine, les régulateurs ayant ​supprimé en juin un plafond d'actifs de 1.950 milliards de dollars, levant ainsi une pénalité liée au scandale des faux comptes de Wells Fargo, ce qui a permis à la banque de ⁠se développer et de dépasser pour la première fois la barre des 2.000 milliards ​de dollars d'actifs totaux l'année dernière.

Le revenu net d'intérêt (RNI), la différence entre ​ce que la banque ​gagne sur les prêts et ce qu'elle verse pour les dépôts, a augmenté de 4% à 12,33 ​milliards de dollars au quatrième trimestre par rapport ⁠à l'année précédente. Les prévisions tablaient toutefois sur un RNI de 12,46 milliards de dollars.

Wells Fargo prévoit que le RNI s'élèvera à environ 50 milliards de dollars en 2026. Selon les données compilées par LSEG, les analystes tablaient en moyenne sur 50,33 milliards de dollars.

Dans les échanges avant-Bourse, l'action perd ‌environ 1%. Sur l'année, le titre a gagné 32,7%, surperformant le S&P 500.

RÉDUCTION D'EMPLOIS

Sous la direction de Charlie Scharf, Wells Fargo a rationalisé ses effectifs en s'appuyant sur des réductions de coûts pour financer des initiatives de croissance à long terme.

Au quatrième trimestre, la banque a enregistré 612 millions de dollars d'indemnités de licenciement.

(Rédigé par Arasu Kannagi Basil et Nivedita Balu à Toronto ; version française Coralie ‌Lamarque ; édité par Augustin Turpin)