BofA: Les bénéfice augmente au T4 avec la volatilité des marchés

Le bénéfice de Bank of America (BofA) a augmenté, ses traders ayant généré davantage de revenus grâce à une activité ‍accrue de la clientèle au quatrième trimestre, en raison de la volatilité croissante des marchés.

La banque a déclaré un bénéfice net de 7,6 milliards de dollars (6,53 milliards d'euros), ‌soit 98 cents par action, pour le trimestre clos le 31 décembre, contre 6,8 milliards de dollars, soit 83 cents par action, l'année précédente.

Le ralentissement ​de la demande de main-d'œuvre aux États-Unis, les blocages politiques et les ⁠inquiétudes concernant une éventuelle bulle spéculative alimentée par l'intelligence artificielle (IA) ont ébranlé les investisseurs, les incitant à remanier leurs portefeuilles, tandis que les ⁠spéculations sur les réductions ‍de taux de la Réserve fédérale américaine (Fed) ont encore stimulé ⁠les échanges.

Les marchés volatils ont tendance à profiter aux banques d'investissement, car leurs salles de marché génèrent des revenus plus élevés grâce à l'augmentation de l'activité des clients.

Les ​revenus des ventes et des opérations de BofA ont augmenté de 10% pour atteindre 4,5 milliards de dollars au quatrième trimestre.

"Les consommateurs et les entreprises faisant preuve ⁠de résilience, et l'environnement réglementaire ainsi que les politiques fiscales et commerciales ​devenant plus clairs, nous prévoyons une poursuite de la croissance ​économique au cours de ​l'année à venir", a déclaré le président-directeur général Brian Moynihan dans un communiqué.

"Bien ​que de nombreux risques persistent, nous sommes ⁠optimistes quant à l'économie américaine en 2026", a-t-il ajouté.

Ces résultats viennent couronner une année positive pour la banque. Son action a grimpé de plus de 25% en 2025, surperformant le S&P 500, mais restant toutefois à la traîne de ses concurrents JPMorgan Chase ‌et Wells Fargo.

JPMorgan, première banque américaine en termes d'actifs, a fait état mardi d'un bénéfice au quatrième trimestre supérieur aux estimations des analystes, ses traders ayant tiré profit de la volatilité des marchés.

En avant-Bourse, l'action progressait d'environ 2%.

