Allemagne: La croissance du T1 va rester modeste, prévient la Bundesbank

Un bus passe devant la ligne d'horizon qui domine le quartier des banques à Francfort
L'économie allemande a terminé l'année dernière sur une dynamique positive mais la croissance attendue pour le premier trimestre 2026 devrait rester modeste, a indiqué jeudi la Bundesbank dans son rapport mensuel.
La première économie de la zone euro s'est enlisée ces dernières années sous l'effet d'une récession dans l'industrie et du coup porté aux exportations par les droits de douane américains.
"Les prévisions un peu plus pessimistes des entreprises ces derniers temps laissent penser que la production économique ne devrait croître que modérément au premier trimestre de cette année", a déclaré la banque centrale.
"Toutefois, l’assouplissement de la politique budgétaire devrait donner un coup de pouce plus important plus tard dans l’année."
Le gouvernement allemand prévoit une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1,3% cette année mais il devrait abaisser cette prévision à 1%, a indiqué en début de semaine une source proche du dossier à Reuters.
