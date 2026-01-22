Allemagne: La croissance du T1 va rester modeste, prévient la Bundesbank

Un bus passe devant la ligne d'horizon qui domine le quartier des banques à Francfort

L'économie allemande a terminé l'année dernière sur ‍une dynamique positive mais la croissance attendue pour le premier trimestre 2026 devrait ‌rester modeste, a indiqué jeudi la Bundesbank dans son rapport mensuel.

La première ​économie de la zone euro s'est ⁠enlisée ces dernières années sous l'effet d'une récession dans l'industrie et du ⁠coup ‍porté aux exportations par les droits ⁠de douane américains.

"Les prévisions un peu plus pessimistes des entreprises ces derniers temps ​laissent penser que la production économique ne devrait croître que modérément au premier ⁠trimestre de cette année", a ​déclaré la banque centrale.

"Toutefois, l’assouplissement de ​la politique ​budgétaire devrait donner un coup de pouce ​plus important ⁠plus tard dans l’année."

Le gouvernement allemand prévoit une croissance du produit intérieur brut (PIB) de 1,3% cette année mais il devrait ‌abaisser cette prévision à 1%, a indiqué en début de semaine une source proche du dossier à Reuters.

(Rédigé par Balazs Koranyi, version française Blandine Hénault, édité par ‌Kate Entringer)