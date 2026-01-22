 Aller au contenu principal
Ubisoft plonge après l'annonce d’une vaste réorganisation
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 12:59

Le logo d'Ubisoft à Paris

Ubisoft chute en Bourse jeudi après l'annonce, la veille, d'une vaste réorganisation incluant la ‍fermeture de plusieurs studios et l’arrêt du développement de plusieurs jeux, ainsi que d'une révision de ses perspectives financières.

Vers 09h45 GMT, ‌le titre Ubisoft cède 33% à 4,44 euros, de loin la plus forte baisse du SBF 120 en hausse ​de 1,37% au même moment.

Si ce plongeon se maintient ⁠au cours de la séance, l'éditeur de jeux vidéo pourrait accuser sa plus forte baisse journalière en ⁠Bourse depuis son introduction ‍sur le marché en 1996.

La capitalisation boursière d'Ubisoft ⁠est désormais inférieure à un milliard d'euros, contre un pic à 11 milliards en 2018, selon des données LSEG.

Dans un ​communiqué diffusé mercredi, Ubisoft a annoncé la fermeture du studio mobile de Halifax actée début janvier et du studio de Stockholm, ⁠ainsi que des restructurations dans les studios d'Abou ​Dhabi, RedLynx (Helsinki, Finlande) et Massive (Malmö, Suède).

Il a aussi annoncé ​l'arrêt du développement ​de six jeux, dont un remake attendu de "Prince of Persia: ​The Sands of Time".

Le groupe ⁠a également abaissé sa prévision de réservations nettes pour 2026 et précisé que les prévisions précédemment communiquées pour l’exercice 2026-2027 ne constituaient plus "une référence appropriée".

"La perspective d’un retour à une génération de ‌cash nous semble lointaine et la structure financière devrait de nouveau être fragilisée à court terme", s'est inquiété dans une note Corentin Marty, analyste chez TP ICAP Midcap.

(Rédigé par Gianluca Lo Nostro et Clément Martinot à Gdansk, version française Elena Smirnova, édité ‌par Blandine Hénault)

