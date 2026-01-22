 Aller au contenu principal
Bouygues Telecom, Iliad et Orange en discussions avec Altice sur SFR
information fournie par Reuters 22/01/2026 à 10:36

Le logo de l'opérateur de télécommunications français SFR à Paris

Le consortium formé d'Orange, Bouygues Telecom et Iliad, maison-mère de Free, ‍indique jeudi mener des discussions avec Altice pour l'acquisition potentielle d'une grande partie de ses activités de télécommunications ‌en France, qui comprennent l'opérateur télécoms SFR.

Des travaux de "due diligence" ont été engagés depuis début janvier ​2026, indique un communiqué commun des trois groupes.

Les ⁠conditions juridiques et financières de la transaction ne font l'objet d'aucun accord à date, ⁠ajoute le communiqué.

Selon ‍Orange, Bouygues Telecom et Iliad, il n'est ⁠pas certain que le processus aboutisse à un accord.

Les trois opérateurs ont lancé en octobre une offre ​conjointe non engageante pour l'acquisition d'une grande partie des activités d'Altice France, dont l'opérateur SFR, pour un montant ⁠total de 17 milliards d'euros.

Malgré le rejet ​par le groupe fondé par Patrick Drahi, ​Bouygues, Iliad ​et Orange ont maintenu leur offre.

Les trois opérateurs n'ont ​pas divulgué de nouveaux ⁠détails sur leur nouvelle tentative d'acquisition de leur rival. Dans le cadre de l'offre précédente, Bouygues devait acquérir la plupart des actifs, suivi par Free (Iliad) et Orange.

À ‌la Bourse de Paris, vers 08h37 GMT, après l'annonce des discussions avec Altice, Orange et Bouygues prenaient respectivement 3,1% et 2,8%.

(Rédigé par Mara Vîlcu et Etienne Breban, avec Gianluca Lo Nostro, édité par Blandine Hénault ‌et Kate Entringer)

