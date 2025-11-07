 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 922,58
-0,53%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, est décédé
information fournie par AFP 07/11/2025 à 13:54

Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, est décédé jeudi à l'âge de 83 ans. Photo du 9 novembre 2018  ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault, est décédé jeudi à l'âge de 83 ans. Photo du 9 novembre 2018  ( AFP / Lionel BONAVENTURE )

Louis Schweitzer, ancien PDG de Renault , capitaine d'industrie et haut fonctionnaire, est décédé jeudi à l'âge de 83 ans, a annoncé vendredi sa famille à l'AFP.

Ancien directeur de cabinet de Laurent Fabius à Matignon, Louis Schweitzer a passé 20 ans chez Renault, dont 13 comme PDG du constructeur automobile entre 1992 et 2005. Il était encore président d'honneur de la marque au losange.

Les années Schweitzer chez Renault sont marquées par le mariage raté avec le suédois Volvo en 1993, la privatisation du groupe en 1996, les 3.000 licenciements de Vilvorde en 1997, mais aussi la conquête de marchés en Europe de l'est, en Amérique latine ou en Asie.

Après avoir quitté la tête du constructeur, où Carlos Ghosn lui a succédé, Louis Schweitzer est resté très actif dans le milieu économique, en intégrant les conseils d'administration de nombreuses sociétés comme Volvo, BNP, L'Oréal ou Veolia Environnement.

Petit-neveu du docteur Albert Schweitzer, prix Nobel de la paix 1952, cousin de Jean-Paul Sartre, Louis Schweitzer était encore président de la Fondation Droit Animal, Ethique et Sciences (LFDA) jusqu'à début octobre.

En 2021, ce diplômé de Sciences Po et énarque avait été appelé à la rescousse pour un intérim à la tête de la Fondation nationale des sciences politiques (FNSP).

Depuis 2022, Louis Schweitzer était également vice-président de l'Institut hospitalo-universitaire (IHU) Méditerranée Infection, à Marseille, où il a notamment piloté le processus de remplacement de Didier Raoult.

Valeurs associées

RENAULT
33,8900 EUR Euronext Paris -0,64%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

1 commentaire

  • 14:06

    du coup GHOSN ne pourra pas venir à l'enterrement :)

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank