USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 28/01/2026 à 12:32

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,02% pour le Dow Jones .DJI , de 0,32% pour le Standard & Poor's 500

.SPX et de 0,86% pour le Nasdaq .IXIC :

* AMAZON AMZN.O a annoncé mercredi qu’il allait licencier 16 .000 personnes dans le cadre de sa deuxième grande vague de licenciements en trois mois, alors que le groupe restructure ses activités pour compenser un excès d’embauches durant la pandémie et accélérer l’adoption d’outils d’intelligence artificielle (IA).

* NVIDIA NVDA.O - La Chine a donné son feu vert à ByteDance, Alibaba et Tencent pour acheter les puces d'intelligence artificielle (IA) H200 de Nvidia NVDA.O, ont déclaré à Reuters quatre sources proches du dossier.

* APPLE AAPL.O devrait annoncer jeudi la plus forte croissance de ses ventes d'iPhone en quatre ans, grâce à la forte demande pour ses modèles Pro haut de gamme, alors qu'il se prépare à déployer des fonctionnalités d'intelligence artificielle développées avec la technologie de Google.

* La Grande-Bretagne veut que Google, filiale d'ALPHABET

GOOGL.O modifie ses services de recherche afin d'offrir davantage de choix aux entreprises et aux consommateurs, notamment en permettant aux éditeurs de refuser que leur contenu soit utilisé dans des aperçus d'IA ou pour former des modèles d'IA autonomes.

(Rédigé par Mara Vîlcu édité par Kate Entringer)

Valeurs associées

ALPHABET-A
334,5400 USD NASDAQ +0,38%
AMAZON.COM
244,6050 USD NASDAQ +2,59%
APPLE
258,2700 USD NASDAQ +1,12%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
49 003,41 Pts Index Ex -0,83%
NASDAQ Composite
23 817,10 Pts Index Ex +0,91%
NVIDIA
188,5200 USD NASDAQ +1,10%
S&P 500 INDEX
6 978,60 Pts CBOE +0,41%
