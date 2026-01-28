 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Ryanair prévoit un accès internet gratuit à bord des avions "dans 4 ou 5 ans"
information fournie par Boursorama avec AFP 28/01/2026 à 13:37

( AFP / PAUL FAITH )

( AFP / PAUL FAITH )

Le patron de la compagnie aérienne irlandaise Ryanair, Michael O'Leary, s'est dit convaincu mercredi que l'accès gratuit à internet à bord des avions se généralisera dans "quatre ou cinq ans", à la faveur des progrès technologiques.

"Je n'ai aucun doute que, d'ici ou quatre ou cinq ans, le wifi sera disponible dans tous les avions à mesure que la technologie s'améliorera et que cela ne coûtera pratiquement rien", a déclaré Michael O'Leary lors d'une conférence de presse à Lisbonne.

A l'occasion de la présentation de son activité au Portugal pour cet été, où la compagnie low-cost proposera un total de 160 destinations, il est revenu sur la polémique récente qui l'a opposé à Elon Musk pour avoir refusé d'utiliser le système Starlink afin de connecter les avions Ryanair à internet.

Le conflit avait éclaté après une interview de M. O'Leary où il estimait que le réseau Starlink pourrait coûter jusqu'à 250 millions de dollars par an à son entreprise.

M. Musk, patron de Starlink, avait réagi sur son réseau social X, appelant notamment au licenciement de Michael O'Leary, qu'il a qualifié -entre autres- de "véritable idiot".

"Je pense qu'il a mal interprété nos propos et a cru que nous critiquions d'une certaine manière le système Starlink. Le système Starlink est un très bon système", a-t-il précisé mercredi.

"Nous discutons avec des fournisseurs d'accès au wifi à bord depuis trois ans: Starlink, Amazon World Services ainsi que Vodafone. La technologie n'est tout simplement pas encore tout à fait au point", a-t-il ajouté.

Selon lui, ces systèmes nécessitent encore des antennes extérieures sur les avions qui alourdisent la facture de carburant, mais dès qu'une autre solution que les antennes extérieures aura été trouvée, l'accès gratuit à internet deviendra inévitable.

"Le seul point de désaccord avec Starlink, c'est qu'ils pensent que les gens paieront pour ce service. Nous, nous pensons que non. Nous estimons être les mieux placés pour le savoir", a-t-il conclu.

1 commentaire

  • 13:48

    Encore un visionnaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • L'autorité britannique de la concurrence (CMA) a proposé mercredi de permettre aux sites internet, dont ceux d'information, de refuser que leurs contenus soient utilisés dans la fonctionnalité "Aperçus IA" de Google ( AFP / Tobias SCHWARZ )
    Recherche en ligne: Londres veut permettre aux sites internet de refuser l'IA de Google
    information fournie par AFP 28.01.2026 13:33 

    L'autorité britannique de la concurrence (CMA) a proposé mercredi de permettre aux sites internet, dont ceux d'information, de refuser que leurs contenus soient utilisés dans la fonctionnalité "Aperçus IA" de Google, qui génère des résumés par intelligence artificielle ... Lire la suite

  • Les valeurs de la journée sur les marchés américains (Crédit: Scott Beale / Flickr)
    USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
    information fournie par Reuters 28.01.2026 13:32 

    (Actualisé avec futurs sur indices ; Texas Instruments, Tesla, Microsoft, Meta) Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,04% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse ... Lire la suite

  • Xavier Piechaczyk à la Défense, le 14 septembre 2022. ( AFP / ERIC PIERMONT )
    RATP: Xavier Piechaczyk (RTE) confirmé comme PDG par le parlement
    information fournie par Boursorama avec AFP 28.01.2026 13:31 

    Xavier Piechaczyk, actuel président de l'entreprise qui gère le réseau français d'électricité à haute tension RTE, a reçu mercredi un feu vert du Parlement pour devenir PDG de la RATP, exploitante de la majorité des réseaux de transports en commun franciliens. ... Lire la suite

  • Des huiles en vente dans un supermarché à Buenos Aires, le 23 mai 2024 ( AFP / STRINGER )
    Hexane: des députés veulent rendre obligatoire l'information du consommateur
    information fournie par AFP 28.01.2026 13:27 

    Une mission parlementaire sur l'utilisation de l'hexane, un solvant chimique utilisé pour l'extraction d'huiles végétales, recommande d'"imposer immédiatement l'information" des consommateurs sur l'utilisation de cette "substance très dangereuse", dans un rapport ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank