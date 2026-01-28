Bpifrance se désengage de l'entreprise propriétaire des Vedettes du Pont-Neuf

( AFP / NATALIA KOLESNIKOVA )

La banque publique d'investissement Bpifrance a annoncé mercredi avoir cédé ses parts de l'entreprise propriétaire des Vedettes du Pont Neuf, une des compagnies de croisière sur la Seine, dans laquelle elle avait investi en 2016.

Aux côtés du fonds privé UI Investissement, Bpifrance était entrée au capital de l'entreprise en question, le groupe France Tourisme, afin d'aider son dirigeant Ghislain de Richecour à racheter les Vedettes du Pont Neuf et "étoffer son offre (...) d'excursions touristiques" sur la Seine.

Le montant total de leur investissement en capital était alors d'environ 2,5 millions d'euros, selon des documents de l'entreprise consultés par l'AFP.

L'acquisition des Vedettes du Pont Neuf avait permis à France Tourisme d'arriver à un chiffre d'affaires de 20 millions d'euros en 2016; elle escomptait alors doubler ce montant "d'ici 2020".

L'entreprise n'a pas publié ses comptes de résultat depuis, mais Bpifrance a indiqué à l'AFP que l'entreprise visait 20 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2026, soit le chiffre d'affaires qu'elle réalisait dix ans plus tôt.

Elle a notamment dû en 2025 réduire son capital de plusieurs millions d'euros après des pertes, indiquent d'autres documents.

Selon les termes de Bpifrance, plusieurs "événements exogènes" ces dernières années, comme les crues historiques de la Seine en 2016 et 2018, l'incendie de Notre Dame en 2019 ou encore le Covid avait "engendré une baisse significative de l'activité".

Mais toujours selon Bpifrance, "le groupe a entrepris" des "ajustements" qui "ont porté leurs fruits, permettant au groupe de renouer avec une dynamique de croissance durable".

Bpifrance et UI Investissement évoquent mercredi "un cycle d'investissement réussi" malgré ces "nombreux événements ayant nécessité de l'agilité et un accompagnement financier et extra-financier sur le long-terme."

Les actions cédées par les deux entités ont été rachetées par le fonds familial de Ghislain de Richecour.

Le groupe exploite 12 bateaux sur la Seine et le canal Saint-Martin, selon le communiqué de presse, et revendique plus d'un million de clients annuels.