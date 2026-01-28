Atos distingué dans les services de sécurité par le PAC
Dans son rapport, PAC souligne "la force du positionnement d'Atos sur le marché et l'étendue de ses services de sécurité OT qui comprennent l'audit, le conseil, les opérations et les services managés", selon le groupe français.
Il met aussi en avant sa capacité à intervenir à l'international et l'empreinte de son expertise en OT, soutenues par des centres d'opérations de sécurité dédiés aux technologies opérationnelles, un centre d'opérations de gestion des vulnérabilités et des équipes de terrain qualifiées.
"Les certifications OT d'Atos, associées à ses flux propriétaires de renseignement sur les menaces en cybersécurité informatique mis en oeuvre par ses 6 500 experts cyber, viennent renforcer son leadership dans la sécurisation des infrastructures critiques", poursuit-il.
