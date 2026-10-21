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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 11:38

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Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture stable pour le Dow Jones .DJI , et en hausse de 0,12% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,46% pour le Nasdaq .IXIC :

* SPACEX SPCX.O - Elon Musk a déclaré mardi qu'une fusion entre le groupe aérospatial et TESLA TSLA.O serait "une bonne idée" et que les entreprises avaient mis en place des comités spéciaux pour discuter d'un rapprochement.

L'entreprise détenue par le milliardaire américain avait publié un peu plus tôt un bénéfice largement supérieur aux attentes au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires qui a plus que doublé, grâce à ses activités dans l'intelligence artificielle (IA).

L'action gagne 9% dans les échanges en avant-Bourse et, avec elle, ROCKET LAB RKLB.O prend 3,7% et PLANET LABS PL.N 3,2%.

* SUPER MICRO COMPUTER SMCI.O a dit mardi prévoir un chiffre d'affaires trimestriel et une marge bénéficiaire nettement supérieurs aux estimations, grâce à la demande soutenue en centres de données dédiés à l'IA.

L'action grimpe de 16% en avant-Bourse.

Les valeurs des semi-conducteurs avancent également dans son sillage, NVIDIA NVDA.O progressant de 1,8%, Marvell MRVL.O de 2,4%, INTEL INTC.O de 2,9% et MICRON MU.O de 3%.

* NETFLIX NFLX.O a communiqué mardi une prévision de bénéfice pour le trimestre actuel inférieure aux attentes, quelques jours seulement après que le pionnier du 'streaming' a annoncé le licenciement de 6% de ses employés et remplacé deux des principaux responsables des programmes de la plateforme.

L'action perd 6% en avant-Bourse.

* UNITED AIRLINES UAL.O a averti mardi que son bénéfice du quatrième trimestre devrait être nettement inférieur aux estimations, malgré des prévisions de chiffre d'affaires record, alors que la flambée des coûts du carburant devrait se poursuivre et rogner les gains générés par la forte demande de voyages et la hausse des prix des billets.

* BOEING BA.N - L'administration américaine de l'aviation civile (FAA) a déclaré mardi avoir donné son approbation définitive au 737 MAX 10, au terme d'un processus jalonné de retards, une mesure qui ouvre la voie aux premières livraisons du plus imposant modèle de la gamme 737 de l'avionneur.

* TESLA TSLA.O et META META.O doivent publier leurs résultats respectifs mercredi après la clôture de la Bourse de New York.

(Rédigé par Diana Mandia)

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