Edenred : le dépassement des attentes au T3 peine à convaincre, le titre baisse

Le PDG d'Edenred, Bertrand Dumazy

Edenred a publié mercredi un revenu ‌total supérieur aux attentes au titre du troisième trimestre, le spécialiste français des titres-restaurant ​citant la croissance continue de son segment mobilité.

Cependant, l'action recule en Bourse, les analystes jugeant que l'ampleur du dépassement du consensus n'est pas assez significatif.

À la Bourse de ​Paris, vers 08h40 GMT, l'action recule ainsi de 4,9% à 27,74 euros, accusant l'une des plus fortes baisses ​du SBF 120 lui même en hausse ⁠de 0,4% dans le même temps.

Le revenu total du groupe sur la ‌période de juillet à septembre s'établit à 725 millions d'euros, contre 709 millions attendus par les analystes dans un consensus compilé par l'entreprise.

"Mobilité ​est une activité qui est, ‌on peut considérer, encore en lancement avec plein de nouveaux ⁠marchés qui se développent, comme le véhicule électrique. Et donc elle a une pente de croissance plus rapide", a déclaré lors d'une conférence de presse Virginie Duperat-Vergne, directrice ⁠générale Finance du ‌groupe de services aux entreprises.

Le chiffre d'affaires opérationnel trimestriel ressort à ⁠667 millions d'euros, également au-dessus des 658 millions attendus dans le consensus. Dans ‌le segment mobilité, il s'élève à 202 millions d'euros sur la période, ⁠en hausse organique de 10,7%.

"Nous estimons que ces résultats atteignent ⁠tout juste le seuil ‌requis, les 'autres revenus' (de faible qualité) étant (une fois de plus) nettement en avance et s'orientant ​désormais vers une évolution stable pour l'année", ‌expliquent les analystes de Jefferies dans une note.

"Après la récente hausse du cours de l'action, nous nous ​attendons à ce que le titre recule", ont-ils avisé mercredi avant l'ouverture des marchés.

Selon les analystes de JP Morgan, le léger dépassement du consensus a été ⁠porté par les revenus d'exploitation et par les autres revenus, soutenus par un environnement de taux d'intérêt toujours élevés.

Edenred a par ailleurs confirmé ses prévisions pour 2026, qui intègrent l'impact des changements réglementaires en Italie et au Brésil et concernant les titres-restaurant et les solutions d'alimentation.

(Rédigé par Augustin Turpin, avec Margaux Perrin et Dimitri Rhodes; ​édité par Benoit Van Overstraeten)