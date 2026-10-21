Australie : la députée victime d'une attaque amputée des deux jambes

Brendan Nugent quitte le tribunal de Wangaratta, le 21 octobre 2026 ( AFP / Martin KEEP )

La députée australienne Helen Haines a été amputée des deux jambes après avoir été percutée volontairement par un véhicule, a annoncé mercredi son mari, qui s'est déclaré "vraiment bouleversé par le soutien" reçu depuis cette attaque.

La députée indépendante, âgée de 65 ans, a été heurtée par un Toyota Land Cruiser lundi, près de son bureau dans la ville de Wangaratta, à un peu plus de 200 kilomètres au nord-est de la capitale de l'État de Victoria.

"Mais la bonne nouvelle, c'est qu'Helen est vivante et dans un état stable", a dit M. Haines à l'hôpital de Melbourne. "Ce qui compte le plus chez Helen pour nous, sa famille, c'est son cœur et son esprit."

Connue pour ses positions anticorruption et sa lutte pour le climat, Helen Haines se tenait près du coffre de sa voiture au moment de l'impact.

Le conducteur du véhicule, Brendan Nugent, âgé de 43 ans, était connu de la police. Il a été inculpé de conduite dangereuse ayant entraîné des blessures volontaires graves, ainsi que de crime fédéral de violence contre un agent public, passible d'une peine maximale de 10 ans de prison.

Le quadragénaire a comparu mercredi devant le tribunal de Wangaratta, selon un journaliste de l'AFP présent sur place. Il a également été inculpé pour possession et culture de cannabis, d'après des documents transmis à l'AFP.

Son mobile reste inconnu et les autorités se sont refusées à toute spéculation tandis que l'enquête suit son cours.

Cette attaque a entraîné une vague de soutien pour la députée. "Nous avons été vraiment bouleversés par le soutien que nous avons reçu" en Australie et à l'étranger, a confié Phil Haines.

"Positions extrémistes"

Croquis d'audience représentant Brendan Nugent, au tribunal de Wangaratta, le 21 octobre 2026 ( Anita LESTER / Handout )

Cette agression a provoqué un examen de conscience dans un pays où la violence politique est rare, mais où la police constate une hausse régulière des menaces et des violences visant les élus ces dernières années.

"Les Australiens aspirent à la bienveillance et à la solidarité, et ils nous demandent pourquoi nous avons perdu notre capacité essentielle à exprimer nos désaccords correctement et respectueusement", a déclaré la gouverneure générale -- représentante du roi Charles en Australie -- Sam Mostyn mercredi, aux côtés de Phil Haines.

"Malheureusement, ce que nous constatons c'est, je dirais, un niveau croissant de positions extrémistes, en particulier dans l'espace en ligne", a déclaré Krissy Barrett, commissaire de la Police fédérale australienne (AFP).

"La situation actuelle de menace criminelle est fébrile et, s'agissant des parlementaires fédéraux, l'AFP continue d'enregistrer un volume croissant d'abus en ligne, de rhétorique menaçante et d'intimidation", a-t-elle ajouté.

Le Premier ministre, Anthony Albanese, s'est fait l'un des leaders de la campagne de soutien à la députée, entrée au Parlement en 2019 après une carrière d'infirmière et de sage-femme.

"C'est un rappel que le monde est un endroit plus dangereux et divisé qu'une génération auparavant", a-t-il dit à la radio ABC Melbourne mercredi.

"Je pense que les Australiens veulent que leurs responsables politiques puissent vaquer à leurs occupations, qu'ils puissent récupérer quelque chose dans le coffre de leur voiture, bon sang", a lancé le dirigeant.

Le chef du renseignement, Mike Burgess, s'est de son côté inquiété du fait que des "niveaux élevés de ressentiment, d'intolérance et de polarisation continuent de créer un climat propice à la violence".