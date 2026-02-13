Industrie musicale: feu vert sous conditions de l'UE au rachat de Downtown par Universal

( AFP / VALERIE MACON )

L'Union européenne a autorisé vendredi sous conditions le rachat par la major Universal Music Group (UMG) de la société américaine de gestion de droits musicaux Downtown, au terme d'une enquête approfondie lancée l'été dernier.

La Commission européenne explique avoir donné son feu vert à l'opération, chiffrée à 775 millions de dollars (environ 650 millions d'euros au cours actuel), après avoir accepté l'engagement des deux parties à céder entièrement la plateforme de gestion de royalties Curve, qui appartient à Downtown.

Bruxelles avait prévenu en novembre que cette transaction risquait de porter atteinte à la concurrence dans l'industrie musicale, en donnant à UMG l'accès aux données sensibles de maisons de disques rivales.

UMG et Downtown ont proposé des engagements en réponse à ces inquiétudes, qui sont de nature à les "résoudre totalement", selon la Commission.

Ils consistent à céder en totalité Curve, ce qui inclut notamment son personnel, le logiciel de sa plateforme, sa base de clientèle et l'ensemble de ses données.

"Sur cette base, la Commission a conclu que la transaction, compte tenu de ces engagements, ne posait plus de problème en matière de concurrence", a souligné l'exécutif européen.

Downtown, qui gère les répertoires et droits de millions d'artistes et ayants droit, traite au quotidien des données commerciales importantes concernant les activités des principales maisons de disques, y compris les grandes rivales d'Universal, d'où les inquiétudes qui avaient été soulevées par la Commission, dans le cadre de l'enquête approfondie ouverte en juillet.

UMG, basé aux Pays-Bas, est le numéro un mondial de l'édition musicale, avec dans son escarcelle des stars mondiales comme Taylor Swift, Billie Eilish, BTS, Mylène Farmer ou Stromae.

Le groupe avait annoncé en décembre 2024 que sa filiale Virgin Music Group projetait d'acquérir Downtown pour 775 millions de dollars, espérant à l'époque pouvoir boucler l'opération en 2025.