Wall Street peu chahutée par l'inflation américaine

Un opérateur à la Bourse de New York le 23 janvier 2026 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York évolue sur une note prudente vendredi, accueillant sans grand enthousiasme l'accalmie observée sur le front l'inflation aux Etats-Unis le mois dernier, sur fond de désintérêt pour le secteur technologique.

Vers 15H10 GMT, le Dow Jones grappillait 0,07%, l'indice Nasdaq cédait 0,09% et l'indice élargi S&P 500 avançait de 0,14%.

Les États-Unis ont commencé l'année avec une inflation en nette décélération, avec une progression des prix à la consommation de 2,4% sur un an en janvier contre 2,7% le mois précédent, selon l'indice des prix à la consommation (CPI).

Mais l'indice sous-jacent, c'est-à-dire excluant les prix volatils de l'énergie et de l'alimentation, ressort lui conforme aux attentes, à +2,5% sur un an.

A l'approche de la publication de ces données, "les marchés étaient très nerveux", souligne auprès de l'AFP Steve Sosnick, d'Interactive Brokers.

Selon lui, "les chiffres publiés ce matin ne constituent peut-être pas un véritable coup de pouce psychologique" pour la place américaine, "mais on peut certainement les qualifier de corrects".

Pour Gina Bolvin, de Bolvin Wealth Management Group, l'indice CPI "donne plus de flexibilité à la Réserve Fédérale (Fed)" pour sa trajectoire monétaire, "et détourne l'attention des investisseurs des baisses de taux pour la recentrer sur les fondamentaux".

Les attentes sur le calendrier des futures détentes monétaires n'ont que peu évolué à la suite de la publication de ces données, selon l'outil de veille CME FedWatch.

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'Etat américain se détendait à 4,06% vers 15H00 GMT, contre 4,10% à la clôture la veille. Son équivalent à deux ans, plus sensible aux changements de politique monétaire, passait de 3,46% à 3,41%.

A l'issue d'une "semaine étrange, marquée par la publication du rapport sur l'emploi mercredi", Chris Zaccarelli, de Northlight Asset Management, prévient qu'il "n'y aura pas de feu d'artifice aujourd'hui" pour les marchés.

Patrick O'Hare, de Briefing.com, relève en particulier la "nervosité liée aux bouleversements provoqués par l'intelligence artificielle dans de nombreux secteurs".

Depuis une dizaine de jours, le secteur technologique subit en effet les craintes des investisseurs à la fois sur les dépenses massives nécessaires pour développer l'IA mais aussi sur les enjeux pour certains modèles d'affaires, en particulier des développeurs de logiciels.

Parmi les poids lourds du secteur, Nvidia reculait vendredi de 2,01%, Apple de 0,94% et Alphabet de 0,89%.

Ailleurs à la cote, le groupe de paris sportifs en ligne DraftKings (-11,10% à 22,37 dollars) chutait après l'annonce de prévisions largement sous les attentes pour l'exercice fiscal en cours. Il prévoit un chiffre d'affaires compris entre 6,5 et 6,9 milliards de dollars, manquant la cible de 7,31 milliards prévue par les analystes.

La plateforme de réservations de vols Expedia (-4,24% à 217,60 dollars) était aussi en baisse, après avoir identifié comme un risque potentiel l'émergence de concurrents dopés à l'intelligence artificielle (IA). Lors du dernier trimestre 2025, l'entreprise a toutefois fait mieux qu'attendu.

Le constructeur de véhicules électriques Rivian (+20,44% à 16,86 dollars) s'envolait. Il prévoit un bond d'environ 50% du nombre de livraisons de ses véhicules cette année, par rapport à 2025. Ses résultats du trimestre passé ont aussi été au-dessus des anticipations.

