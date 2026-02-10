 Aller au contenu principal
USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 10/02/2026 à 13:30

(Actualisé avec contrats à terme, Spotify, Alphabet, Coca-Cola, Hims & Hers Health, CVS health, Onsemi, Harley-Davidson, Hasbro et Under Armour)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en légère hausse pour le Dow Jones .DJI (+0,04%), le Standard & Poor's-500 .SPX (+0,12%) et le Nasdaq .IXIC (+0,11%).

* SPOTIFY SPOT.N a annoncé mardi anticiper un bénéfice au-dessus des attentes au premier trimestre, le service suédois de streaming audio ayant bénéficié d'une forte croissance du nombre d'utilisateurs et d'une hausse des prix.

* ALPHABET GOOGL.O - La société mère de Google a vendu 20 milliards de dollars d'obligations, dans un contexte de dépenses croissantes des géants de la technologie en matière d'intelligence artificielle (IA).

* COCA-COLA KO.N a publié mardi un chiffre d'affaires inférieur aux estimations, affecté par une faible demande en Amérique du Nord. L'action cède environ 2% en avant-Bourse

* GOODYEAR GT.O a fait état lundi d'un bénéfice par action ajusté de 39 cents au quatrième trimestre, en dessous des attentes à 48 cents, selon les données compilées par LSEG. Le titre perdait 8% dans les échanges avant-Bourse.

* REGENXBIO RGNX.O - L'Autorité américaine des médicaments (FDA) a refusé d'approuver la thérapie génique du laboratoire pharmaceutique pour le syndrome de Hunter, une maladie rare, citant l'incertitude concernant la conception de l'essai. L'action plonge de 19% dans les échanges hors séance.

* HIMS & HERS HEALTH HIMS.N - La société de télésanté est toujours dans une situation délicate alors que le danois Novo Nordisk a annoncé la veille le lancement d'une action en justice à son encontre pour violation de brevet sur le semaglutide, l'ingrédient actif de sa pilule amaigrissante à succès Wegovy.

Son titre cède 3% dans les échanges avant-Bourse, il a perdu plus de 40% depuis le début de l'année.

* CVS HEALTH CVS.N a publié mardi un bénéfice en baisse pour le quatrième trimestre, mais supérieur aux attentes des analystes, grâce notamment à la performance de son segment pharmarcies.

* La plateforme de recrutement de travailleurs indépendants UPWORK UPWK.O chute de 23,6% avant l'ouverture des marchés après des prévisions de chiffre d'affaires pour le premier trimestre jugées décevantes.

* ONSEMI ON.O perd 4% en avant-Bourse, le fabricant de semi-conducteurs ayant publié un chiffre d'affaires inférieur aux attentes au quatrième trimestre.

* HARLEY-DAVIDSON HOG.N a publié mardi une perte de 279 millions de dollars au quatrième trimestre, contre 117 millions de dollars un an plus tôt, les clients réduisant leurs dépenses dans un contexte d'inquiétudes concernant le coût de la vie.

L'action plonge de 6% en avant-Bourse.

* FLUENCE ENERGY FLNC.O Jefferies a relevé sa recommandation sur le groupe de stockage énergétique à "acheter" contre "conserver" après une reprise de la demande. Le titre avance de 4,38% dans les échanges avant-Bourse.

* HASBRO HAS.O - Le fabricant de jouets a anticipé mardi un chiffre d'affaires inférieur aux estimations pour l'année en cours, l'incertitude économique pesant sur les dépenses non-essentielle.

L'action prend environ 2% en avant-Bourse, alors que le groupe a également annoncé un programme de rachat d'actions de 1 milliard de dollars.

* UNDER ARMOUR UAA.N - Le fabricant de vêtements de sport recule de 5% en avant-Bourse après que Citigroup a abaissé sa recommandation sur le titre à "vendre" contre "neutre".

(Rédigé par Kate Entringer et Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

