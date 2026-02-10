information fournie par Boursorama avec AFP • 10/02/2026 à 15:09

USA: stagnation surprise des ventes au détail en décembre

( AFP / RONALDO SCHEMIDT )

Les ventes au détail n'ont pas du tout progressé en décembre aux Etats-Unis en dépit des fêtes de fin d'année, selon des données officielles publiées mardi, largement en deçà des attentes des marchés.

Ces ventes sont au même niveau qu'en novembre, à 735 milliards de dollars, selon le ministère du Commerce, qui ne tient pas compte de l'inflation.

Quand les prix continuent d'augmenter, une stagnation en valeur suggère un repli des volumes écoulés.

Les investisseurs s'attendaient à ce que les ventes progressent de 0,4% sur un mois, selon le consensus publié par MarketWatch.

Sur un an, cet indice très large - qui comprend achats en magasins, sorties au restaurant, pleins d'essence - est en progression de 2,4%.

Le secteur des équipements pour la maison est particulièrement en berne (-5,6% sur un an).