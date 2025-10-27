(Actualisé avec Cadence Bank, Huntington Bancshares; cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre lundi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en hausse de 0,5% pour le Dow Jones .DJI , de 0,79% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 1,25% pour le Nasdaq.

* SECTEUR DES TERRERES RARES - Les actions des sociétés minières américaines spécialisées dans les terres rares reculent en avant-Bourse après que Washington et Pékin ont conclu un accord-cadre commercial susceptible de suspendre les droits de douane américains et les contrôles à l'exportation chinois sur les minéraux critiques, apaisant ainsi les craintes de perturbations de l'approvisionnement qui avaient stimulé le secteur cette année.

CRITICAL METALS CRML.O recule de près de 8%, RAMACO RESOURCES METC.O perd 5,7%, et NIOCORP DEVELOPMENTS NB.O cède 5,4%.

MP MATERIALS MP.N , USA RARE EARTH USAR.O et TRILOGY METALS TMQ.TO reculent de 6,5 chacune%.

* DELTA AIR LINES DAL.N subit un "faible" impact lié à la fermeture partielle de l'administration fédérale américaine, qui lui coûte moins d'un million de dollars par jour, tandis que la pénurie de personnel de sécurité dans les aéroports est plus préoccupante, a déclaré lundi le directeur général de la compagnie aérienne.

* MICROSOFT MSFT.O - L'autorité australienne de régulation de la concurrence a poursuivi lundi le groupe américain, l'accusant d'avoir trompé des millions de clients en leur faisant payer des prix plus élevés pour son logiciel Microsoft 365 après l'avoir associé à l'outil d'intelligence artificielle Copilot.

* INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - SoftBank 9984.T a approuvé un deuxième versement de 22,5 milliards de dollars pour compléter son investissement de 30 milliards de dollars dans OpenAI, a rapporté samedi le site The Information.

* AVIDITY BIOSCIENCES RNA.O - Le laboratoire pharmaceutique suisse Novartis NOVN.S a annoncé dimanche avoir conclu un accord en vue d'acquérir la société américaine de biotechnologie pour environ 12 milliards de dollars en espèces, dans le but de renforcer son portefeuille de traitements contre les maladies musculaires rares.

* BOEING BA.N - Les salariés en grève de Boeing Defense dans la région de Saint-Louis ont rejeté dimanche la dernière proposition contractuelle de l'entreprise, prolongeant ainsi pour la 13e semaine consécutive une grève qui a déjà retardé la livraison d'avions de chasse et d'autres programmes.

* ALPHABET GOOGL.O - Google a déclaré vendredi avoir accepté de verser jusqu'à 190 millions de dollars en frais juridiques à des cabinets d'avocats privés représentant le Texas dans le cadre d'un accord à l'amiable de 1,375 milliard de dollars avec cet État concernant la protection de la vie privée des consommateurs.

* PLYMOUTH INDUSTRIAL PLYM.N a annoncé vendredi qu'il allait être rachetée et retirée de la Bourse par Makarora Management et Ares Management ARES.N , dans le cadre d'une transaction évaluée à environ 2,1 milliards de dollars, dette comprise.

* HUNTINGTON BANCSHARES HBAN.O a accepté lundi d'acheter son concurrent CADENCE BANK CADE.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions évaluée à 7,4 milliards de dollars, soulignant ainsi la volonté générale des banques régionales d'étendre leur présence et de concurrencer les grands noms du secteur. L'action Cadence prend 2% en avant-Bourse, tandis que celle de Huntington recule de 4%.

* ENTREPRISES CHINOISES - Les actions des entreprises chinoises cotées aux États-Unis progressent en avant-Bourse grâce aux espoirs sur un accord commercial entre Washington et Pékin.

ALIBABA BABA.N et JD.COM JD.O progressent d'environ 3%chacune, PDD HOLDINGS PDD.O avance de 2% et BAIDU BIDU.O gagne 4,9%.

* ENTREPRISES ARGENTINES - Les entreprises cotées aux États-Unis des entreprises argentines grimpent en avant-Bourse après la victoire du parti du président Javier Milei aux élections législatives de mi-mandat.

YPF YPF.N avance de 15,7%, tandis que GRUPO SUPERVIELLE

SUPV.N et BANCO MACRO BMA.N gagnent plus de 26% chacun, BANCO BBVA ARGENTINA BBAR.N progresse de 23% et GRUPO FINANCIERO GALICIA GGAL.O avance de 29%.

* AMERICAN WATER WORKS AWK.N a accepté lundi de racheter ESSENTIAL UTILITIES WTRG.N dans le cadre d'une transaction entièrement en actions afin de créer une société fusionnée d'une valeur de 63 milliards de dollars, dette comprise, renforçant ainsi sa position de premier service public réglementé dans le secteur de l'eau aux États-Unis.

* KEURIG DR PEPPER KDP.O a relevé lundi ses prévisions de ventes annuelles, misant sur la demande soutenue pour ses boissons énergisantes et ses boissons gazeuses sur des marchés tels que les États-Unis. L'action prend environ 6% en avant-Bourse.

* ALBEMARLE ALB.N a annoncé lundi qu'elle allait vendre 51% de son activité de solutions catalytiques pour raffineries, Ketjen, à la société de capital-investissement KPS Capital Partners, et céder sa participation de 50% dans la coentreprise Eurecat à la société française Axens SA, dans le cadre de transactions d'une valeur totale d'environ 660 millions de dollars.

* ORGANON OGN.N a annoncé lundi que son directeur général Kevin Ali allait démissionner de ses fonctions, après qu'une enquête interne sur les ventes de son implant contraceptif Nexplanon à des grossistes a révélé des pratiques "inappropriées".

