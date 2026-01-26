 Aller au contenu principal
Sarepta bondit grâce à des données montrant que la thérapie génique ralentit le déclin de la maladie musculaire
information fournie par Reuters 26/01/2026 à 16:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

26 janvier - ** Les actions du fabricant de médicaments génétiques Sarepta Therapeutics SRPT.O augmentent de 12 % à 23,57 $

** La société déclare que sa thérapie génique Elevidys a ralenti la progression de la dystrophie musculaire de Duchenne de 70% ou plus sur des tests de mouvement clés sur trois ans par rapport à un groupe de contrôle externe

** La société affirme que les garçons traités à l'âge de 4 à 7 ans ont conservé leur fonction motrice jusqu'à l'âge de 9 ans, avec des scores moyens sur une échelle de mouvement standard qui sont restés au-dessus de la ligne de base

** Les analystes d'Oppenheimer ont déclaré que les investisseurs sont généralement sceptiques à l'égard des études utilisant des groupes de contrôle externes, mais qu'ils s'attendent à ce que les données améliorent la perception qu'ont les médecins et les patients du profil avantages-risques d'Elevidys et qu'elles contribuent à accélérer l'adoption commerciale

** L'Elevidys de SRPT est développé pour la dystrophie musculaire de Duchenne - une maladie musculaire rare où les garçons perdent progressivement leur force musculaire et finalement leur capacité à marcher, explique la société

** L'essai a comparé Elevidys à un placebo chez des garçons âgés de 4 à 7 ans qui n'avaient pas encore perdu la capacité de marcher en raison de la dystrophie musculaire de Duchenne, selon la société

** Les actions ont chuté de 82 % en 2025

