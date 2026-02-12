Turquie: la banque centrale relève ses prévisions d'inflation

information fournie par Boursorama avec AFP • 12/02/2026 à 15:03

( AFP / ADEM ALTAN )

La banque centrale turque a relevé jeudi ses prévisions d'inflation, estimant que celle-ci se situerait entre 15% et 21% en fin d'année, a annoncé son gouverneur.

La banque tablait jusqu'ici sur une inflation entre 13% et 19% fin 2026.

"Nous avons revu à la hausse la fourchette de prévisions en raison d'une meilleure visibilité sur certains risques", sans autre précision, a déclaré son gouverneur, Fatih Karahan, prédisant un repli de l'inflation "entre 6% et 12%" fin 2027.

La Turquie connaît une inflation supérieure à 30% en glissement annuel depuis décembre 2021, conséquence de la politique monétaire hétérodoxe longtemps défendue par son président Recep Tayyip Erdogan.

La hausse des prix à la consommation, qui avait dépassé les 75% en mai 2024 avant d'entamer un ralentissement, a reculé à 30,7% sur un an en janvier.