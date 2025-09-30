(Actualisé avec contrats à terme sur indices, Wolfspeed, Nike, Exxon Mobil, Firefly Aerospace, SciSparc, Accenture, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mardi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,28% pour le Dow Jones .DJI , de 0,23% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,22% pour le Nasdaq.

* SECTEUR DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - La startup OpenAI a généré environ 4,3 milliards de dollars (3,6 milliards d'euros) de chiffre d'affaires au premier semestre 2025, soit environ 16% de plus que l'année dernière, a rapporté lundi The Information, un média américain spécialisé dans la technologie, citant des informations financières communiquées aux actionnaires.

* VERIZON VZ.N , ECHOSTAR SATS.O - L'opérateur télécoms américain Verizon est en discussions avec EchoStar concernant l'achat d'une partie du spectre sans fil de ce dernier, a rapporté lundi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier. EchoStar bondit de 7,2% en avant-Bourse.

* SECTEUR DE L'AMEUBLEMENT - Le président américain Donald Trump a annoncé lundi qu'il fixait des droits de douane de 10% sur les importations de bois d'oeuvre et autres produits en bois, ainsi que des taxes douanières de 25% sur les lavabos et les armoires de cuisine, poursuivant sa guerre commerciale mondiale contre partenaires et rivaux des Etats-Unis.

* SECTEUR AÉRIEN - Les compagnies aériennes américaines ont averti lundi qu'une fermeture partielle de l'administration fédérale pourrait mettre à rude épreuve le secteur et ralentir l'activité, car les contrôleurs aériens et les agents de sécurité seraient contraints de travailler sans salaire et d'autres fonctions seraient interrompues.

* NIKE NKE.N doit publier ses résultats trimestriels ce mardi après la clôture de Wall Street, offrant ainsi aux marchés un premier aperçu de la demande des consommateurs et de l'évolution des marges du groupe.

* COTY COTY.N - Le fabricant de cosmétiques a annoncé mardi avoir lancé une revue stratégique de son activité beauté grand public, afin de se concentrer sur la parfumerie, plus rentable, dans un contexte de prudence dans le secteur de la distribution aux Etats-Unis sur fond de relèvement des droits de douane et d'achats limités de la part des consommateurs sur certains produits de beauté. L'action Coty prend 2% en avant-Bourse.

* JEFFERIES JEF.N a publié lundi un bénéfice supérieur aux attentes au troisième trimestre, grâce à un rebond des fusions et acquisitions qui a propulsé les commissions de conseil à un niveau record, donnant ainsi aux investisseurs un aperçu précoce des performances que pourrait enregistrer le secteur des banques d'investissement de Wall Street lors de la période de résultats à venir.

* ALPHABET GOOGL.O - YouTube, propriété d'Alphabet, va verser 24,5 millions de dollars pour régler un procès intenté par le président Donald Trump contre la société après la suspension de son compte à la suite de l'assaut du Capitole en janvier 2021, selon un document judiciaire publié lundi.

* APPLE AAPL.O et AMAZON AMZN.O ont obtenu lundi le rejet d'une plainte déposée par des consommateurs américains qui les accusaient d'avoir conspiré pour gonfler les prix des iPhone et des iPad vendus sur la plateforme Amazon.

* TESLA TSLA.O - Le producteur de lithium Liontown Resources LTR.AX a annoncé mardi être convenu avec Tesla de modifier le mécanisme de tarification de leur accord d'achat à long terme.

* FORD F.N et GENERAL MOTORS GM.N tentent de convaincre les concessionnaires automobiles de participer à des programmes qui prolongeraient l'utilisation d'un crédit d'impôt aux Etats-Unis de 7.500 dollars sur la location de véhicules électriques au-delà de la date d'expiration prévue mardi, selon les concessionnaires et des documents

* BOEING BA.N en est aux premières phases de développement d'un nouvel avion monocouloir visant à remplacer le 737 MAX, a rapporté lundi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier. Le 737 MAX est entré en service en 2017, mais a été cloué au sol dans le monde entier en 2019 après deux accidents mortels ayant coûté la vie à 346 personnes.

* EXXON MOBIL XOM.N va supprimer 2.000 emplois dans le monde dans le cadre d'un plan de restructuration à long terme, rapporte mardi l'agence Bloomberg, citant une note de service.

* METSERA MTSR.O - Le médicament expérimental contre l'obésité du laboratoire américain a montré une perte de poids significative et une tolérance favorable dans deux études de phase intermédiaire, a déclaré le groupe lundi.

* WOLFSPEED WOLF.N grimpe de 46% en avant-Bourse, le fabricant de puces ayant annoncé être sorti du Chapitre 11, la loi sur les faillites aux Etats-Unis, avec notamment une réduction de près de 70% de son endettement.

* FIREFLY AEROSPACE FLY.O a annoncé lundi que le propulseur principal de sa fusée Alpha a été détruit lors d'un essai au Texas, un nouveau revers qui fait reculer le titre de 9,9% en avant-Bourse.

* SCISPARC SPRC.O s'envole de 50% en avant-Bourse. Le groupe, basé en Israël, a déclaré lundi que les actionnaires de N2OFF avaient approuvé un accord pour acquérir MitoCareX Bio, un développeur de médicaments contre le cancer détenu majoritairement par SciSparc.

* ACCENTURE ACN.N - Jefferies abaisse l'objectif de cours de la valeur de 260 dollars à 250 dollars, tout en maintenant une recommandation à "conserver". L'intermédiaire souligne qu'Accenture a obtenu de bons résultats, conformément aux prévisions pour l'exercice 2026, mais que l'attention des investisseurs reste centrée sur l'intelligence artificielle (IA) et son impact sur les activités du groupe.

