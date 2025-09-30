 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 856,03
-0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Wall Street sans élan, guette l'issue du conflit budgétaire américain
information fournie par AFP 30/09/2025 à 15:35

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en petite baisse mardi, à quelques heures d'un possible blocage ("shutdown") d'une partie de l'administration américaine qui pourrait retarder la publication d'un indicateur sur l'emploi aux Etats-Unis très scruté par les investisseurs.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones lâchait 0,04%, l'indice Nasdaq 0,05% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,07%.

Nasdaq

Valeurs associées

S&P GLOBAL
488,960 USD NYSE -0,50%
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank