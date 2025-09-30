Wall Street sans élan, guette l'issue du conflit budgétaire américain

Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 septembre 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )

La Bourse de New York a ouvert en petite baisse mardi, à quelques heures d'un possible blocage ("shutdown") d'une partie de l'administration américaine qui pourrait retarder la publication d'un indicateur sur l'emploi aux Etats-Unis très scruté par les investisseurs.

Dans les premiers échanges, le Dow Jones lâchait 0,04%, l'indice Nasdaq 0,05% et l'indice élargi S&P 500 perdait 0,07%.

Nasdaq