Wall Street ouvre en légère baisse, compte à rebours pour éviter un "shutdown"

Un trader travaille sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) à New York

La Bourse de New York a ouvert en légère baisse mardi, alors que les investisseurs restent préoccupés par l'impact d'un éventuel arrêt des activités du gouvernement fédéral à l'approche de l'heure butoir pour parvenir à un accord sur le budget américain.

Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones perd 21,08 points, soit 0,05%, à 46.294,99 points et le Standard & Poor's 500, plus large, recule de 0,10% à 6.654,51 points.

Le Nasdaq Composite cède 0,07%, soit 15,09 points, à 22.576,06 points.

Washington se prépare à un "shutdown" imminent du gouvernement américain, les républicains et les démocrates semblant pour l'instant peu susceptibles de parvenir à un accord qui prolongerait le financement de l'administration au-delà de la date limite fixée ce mardi à minuit.

Une fermeture de l'administration fédérale pourrait mettre au chômage technique des centaines de milliers de fonctionnaires et retarder la publication d'une série de données clés pour la Réserve fédérale (Fed), y compris le très suivi rapport sur l'emploi américain, prévu vendredi.

Si les précédents arrêts ont eu un impact limité sur les marchés, certains analystes ont averti que la situation actuelle pourrait être plus préoccupante pour les investisseurs, qui recherchent des indices sur la santé du marché du travail afin d'anticiper les prochains mouvements de la Fed.

"Je ne pense pas que cela perturbera le marché à long terme. Cependant, cela ajoute davantage d'incertitude à la politique monétaire et à la politique budgétaire", a déclaré Eric Teal, directeur des investissements chez Comerica Wealth Management.

Une fermeture prolongée du gouvernement pourrait en effet empêcher la Fed d'avoir une vision claire de l'économie lors de sa réunion du 29 octobre.

En attendant de savoir si le rapport sur l'emploi pourra être publié vendredi, les investisseurs seront très attentifs ce mardi à 14h00 GMT aux chiffres de l'enquête Jolts sur les offres d'emploi.

Aux valeurs, Spotify, qui a annoncé mardi que son fondateur et directeur général Daniel Ek quittera ses fonctions pour devenir président exécutif en janvier, tandis que Gustav Soderstrom et Alex Norstrom, deux cadres de longue date, le remplaceront en tant que co-directeurs généraux, recule de 2,9%.

Coty prend 1,1%, le fabricant de cosmétiques ayant annoncé mardi avoir lancé une revue stratégique de son activité beauté grand public, afin de se concentrer sur la parfumerie, plus rentable.

Le fabricant de puces Wolfspeed avance de 28% au lendemain de sa sortie du Chapitre 11, la loi sur les faillites aux Etats-Unis.

CoreWeave, qui a annoncé un accord de 14 milliards de dollars avec Meta pour fournir de la puissance de calcul, prend plus de 13% dans les premiers échanges, un nouveau signe des efforts des entreprises pour répondre à la demande en applications d'intelligence artificielle.

EchoStar prend 3,9% après que l'agence Bloomberg a rapporté lundi que Verizon Communications était en pourparlers avec la société de services de télécommunications pour acheter une partie de son spectre sans fil.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Kate Entringer)