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La BCE peut faire preuve de souplesse et les prix de l'énergie seront un facteur clé - Kazimir
information fournie par Reuters 29/09/2026 à 14:10

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Un tribunal slovaque rend son verdict dans l'affaire de corruption du gouverneur de la banque centrale, Kazimir.

Un tribunal slovaque rend son verdict dans l'affaire de corruption du gouverneur de la banque centrale, Kazimir.

La Banque centrale européenne (BCE) a ‌le temps de faire preuve de souplesse et les prix de ​l'énergie restent un facteur clé au moment de définir ses prochaines mesures de politique monétaire, a déclaré mardi Peter Kazimir, membre du Conseil des ​gouverneurs de l'institut.

Celui qui est également gouverneur de la Banque de Slovaquie a déclaré que la ​hausse des taux d'intérêt décidée par ⁠la BCE ce mois-ci était inévitable, étant donné que les prix ‌de l'énergie restent élevés plus longtemps que prévu initialement.

Ces propos font écho à ceux de la présidente de la ​banque centrale, Christine Lagarde, ‌qui a dit lundi qu'une réponse mesurée restait appropriée ⁠pour contenir la hausse des prix, l'inflation enregistrée cette année n'ayant pas encore entraîné d'effets de second tour dans la zone euro.

L'inflation du ⁠bloc dépasse les ‌3%, un niveau bien supérieur à l'objectif de 2% fixé ⁠par Francfort, ce qui conduit les opérateurs à revoir rapidement leurs ‌paris sur les taux, estimant actuellement près de quatre nouvelles ⁠hausses d'un quart de point, en plus des deux ⁠déjà mises en ‌oeuvre en juin et en septembre.

Les contrats à terme laissent entrevoir une ​probabilité d'environ 45% que la troisième ‌hausse des taux de 2026 ait lieu lors de la réunion d'octobre.

Cette semaine apportera par ​ailleurs de nouvelles données sur l'évolution des prix, puisque les chiffres de l'Allemagne et de la France seront publiés mercredi, et ceux ⁠de l'ensemble de la zone euro vendredi.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation IPCH dans les 21 pays qui partagent l'euro s'accélérera à 3,6% sur un an en septembre, contre 3,2% en août.

(Reportage Jan Lopatka et Jason Hovet à Prague, version française Diana Mandia, ​édité par Sophie Louet)

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1 commentaire

  • 15:22

    L'UE étrangle les pays qu'elle gouverne...

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