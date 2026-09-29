La BCE peut faire preuve de souplesse et les prix de l'énergie seront un facteur clé - Kazimir

Un tribunal slovaque rend son verdict dans l'affaire de corruption du gouverneur de la banque centrale, Kazimir.

La Banque centrale européenne (BCE) a ‌le temps de faire preuve de souplesse et les prix de ​l'énergie restent un facteur clé au moment de définir ses prochaines mesures de politique monétaire, a déclaré mardi Peter Kazimir, membre du Conseil des ​gouverneurs de l'institut.

Celui qui est également gouverneur de la Banque de Slovaquie a déclaré que la ​hausse des taux d'intérêt décidée par ⁠la BCE ce mois-ci était inévitable, étant donné que les prix ‌de l'énergie restent élevés plus longtemps que prévu initialement.

Ces propos font écho à ceux de la présidente de la ​banque centrale, Christine Lagarde, ‌qui a dit lundi qu'une réponse mesurée restait appropriée ⁠pour contenir la hausse des prix, l'inflation enregistrée cette année n'ayant pas encore entraîné d'effets de second tour dans la zone euro.

L'inflation du ⁠bloc dépasse les ‌3%, un niveau bien supérieur à l'objectif de 2% fixé ⁠par Francfort, ce qui conduit les opérateurs à revoir rapidement leurs ‌paris sur les taux, estimant actuellement près de quatre nouvelles ⁠hausses d'un quart de point, en plus des deux ⁠déjà mises en ‌oeuvre en juin et en septembre.

Les contrats à terme laissent entrevoir une ​probabilité d'environ 45% que la troisième ‌hausse des taux de 2026 ait lieu lors de la réunion d'octobre.

Cette semaine apportera par ​ailleurs de nouvelles données sur l'évolution des prix, puisque les chiffres de l'Allemagne et de la France seront publiés mercredi, et ceux ⁠de l'ensemble de la zone euro vendredi.

Les analystes interrogés par Reuters s'attendent à ce que l'inflation IPCH dans les 21 pays qui partagent l'euro s'accélérera à 3,6% sur un an en septembre, contre 3,2% en août.

(Reportage Jan Lopatka et Jason Hovet à Prague, version française Diana Mandia, ​édité par Sophie Louet)