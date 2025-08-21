Comment les droits de douane américains sur l'alcool peuvent nuire à certaines entreprises et augmenter les prix pour les Américains

Les prix de gros des vins et spiritueux pourraient augmenter de plus de 80 centimes par gallon

Les prélèvements pourraient augmenter les prix des bars écossais de 12,64 dollars par bouteille en moyenne

Les entreprises, les ventes d'alcool pendant les fêtes et les portefeuilles des buveurs risquent d'être touchés

Les amateurs de whisky écossais risquent de devoir supporter un dollar de plus en moyenne par verre, en raison des droits de douane américains sur les produits britanniques et européens, selon une analyse de l'industrie communiquée en exclusivité à l'agence Reuters.

D'autres alcools européens, comme le champagne français, le whisky irlandais et le prosecco italien, pourraient subir des hausses de prix, les droits de douane ayant un impact sur quelque 10 milliards de dollars d'importations chaque année. Parmi les marques concernées figurent la bière Guinness DGE.L de Diageo ( ) et le whisky irlandais Jameson PERP.PA de Pernod Ricard.

Les droits de douane de 15 % imposés par le président américain Donald Trump sur les importations en provenance de l'Union européenne pourraient faire augmenter les prix de gros des vins et spiritueux de plus de 80 cents par gallon en moyenne, avec une augmentation plus faible de 3 cents pour la bière, selon l'analyse commandée par l'association professionnelle Wine & Spirits Wholesalers of America (grossistes en vins et spiritueux d'Amérique).

Les taxes pourraient rapporter 987,1 millions de dollars de recettes fédérales, une fois les ventes perdues prises en compte, selon l'étude, et les coûts pourraient être répercutés sur les entreprises et les consommateurs américains au fil du temps, entraînant des pertes de chiffre d'affaires et d'emplois.

Les États-Unis sont, de loin, le plus grand marché pour les principaux fabricants de spiritueux des pays occidentaux et pour la plupart des producteurs européens de vins et de spiritueux.

IMPACT SUR LES CONSOMMATEURS

L'analyse a évalué l'impact des droits de douane si les prélèvements sont répercutés intégralement. Les importations de spiritueux bénéficiaient auparavant de droits de douane nuls.

L'analyse a montré que les droits de douane américains, y compris un prélèvement de 10 % sur les produits britanniques tels que le whisky écossais au port, pourraient augmenter considérablement le prix de la bouteille dans un bar ou un autre lieu, une fois que les coûts supplémentaires liés aux marges et aux taxes sont ajoutés.

Pour une bouteille de Scotch de 750 millilitres, un droit de douane moyen de 1,92 $ au port pourrait se traduire par une augmentation du prix de plus de 12 $ par bouteille au bar, selon l'analyse réalisée pour la WSWA par le cabinet d'études économiques new-yorkais John Dunham & Associates.

En supposant qu'il y ait un peu plus de 12 verres de deux onces par bouteille, cela signifierait un dollar de plus par verre au bar en moyenne.

Cutter Smith, qui prendra le poste de président de la WSWA en septembre, a déclaré que dans certains cas, les prix de gros étaient déjà en hausse.

"C'est une décision qui se prend entreprise par entreprise et, dans certains cas, marque par marque, mais une chose est sûre, si ces droits de douane restent en place, ils se répercuteront sur le consommateur", a-t-il déclaré.

Les droits de douane ont frappé au moment où les États-Unis se préparent à la période des fêtes de fin d'année qui débute en octobre, lorsque les ventes d'alcool augmentent en raison des célébrations et des cadeaux.

Pernod Ricard et Diageo ont refusé de commenter l'analyse.

LES VENTES SONT DÉJÀ EN BAISSE

Les droits de douane relativement faibles appliqués au whisky irlandais et à la vodka polonaise augmentent également lorsqu'ils sont acheminés vers les bars ou d'autres lieux, selon l'analyse, ce qui entraîne une augmentation moyenne du prix de 26 et 52 cents, respectivement, par verre de deux onces.

Les industries du vin et des spiritueux espéraient obtenir une exemption des droits de douane de l'UE, mais elles n'ont trouvé aucun soulagement dans l'accord commercial-cadre conclu jeudi à l'adresse .

Les ventes américaines sont déjà en baisse, car les consommateurs , en proie à l'inflation ou soucieux de leur santé, réduisent leurs dépenses.

Une enquête Gallup réalisée en août a révélé que la consommation d'alcool déclarée aux États-Unis avait atteint son niveau le plus bas jamais enregistré, et la concurrence des produits de substitution ainsi que d'autres menaces ont également suscité des inquiétudes quant à la croissance à long terme.

Selon les analystes, les marques haut de gamme préférées des consommateurs aisés devraient être moins sensibles aux variations de prix, tandis que les marques moins chères et de milieu de gamme risquent davantage de voir la demande diminuer à mesure que les prix augmentent.

Certains producteurs nationaux pourraient tirer profit du fait que leurs vins et spiritueux sont moins chers que ceux de leurs rivaux importés, mais d'autres ne sont pas sûrs ou s'inquiètent des tarifs douaniers de rétorsion .

L'analyse a révélé que le vin européen serait le plus durement touché par le prélèvement de 15 %, les prix de gros augmentant de 86 cents par gallon en moyenne, suivi par les spiritueux (82 cents) et la bière (3 cents).

Certains producteurs d'alcool ont augmenté leurs expéditions vers les États-Unis avant l'entrée en vigueur des droits de douane, créant ainsi un stock de marchandises à vendre sans droits de douane.

Et certains fabricants de spiritueux comme Campari CPRI.M et Diageo ont déclaré qu'ils n'augmenteraient pas leurs prix ou qu'ils prendraient d'autres mesures d'atténuation pour éviter que les coûts des droits de douane ne soient répercutés pour l'instant.