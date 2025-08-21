Droits de douane américains: voitures à 15%, pas d’exemptions pour le vin européen

Le commissaire européen au Commerce, Maros Sefcovic, à Brussels, le 21 août 2025 ( AFP / Nicolas TUCAT )

Les voitures et produits pharmaceutiques européens seront taxés à 15% à leur entrée aux Etats-Unis, selon un communiqué commun publié jeudi par l'UE et l'administration Trump qui ne prévoit aucune exemption pour les vins et spiritueux.

"Malheureusement, nous n'avons pas réussi à ce que ce secteur" soit inclus dans les exemptions, a déclaré depuis Bruxelles le commissaire européen Maros Sefcovic, au grand regret de la filière.

Le responsable européen a ajouté que les discussions se poursuivraient et que "ces portes n'étaient pas fermées pour toujours", tout en affirmant ne pas vouloir faire de "fausses promesses" pour le secteur.

"Je ne veux pas dire que cela sera facile, ou que ça aura lieu la semaine prochaine", a affirmé celui qui est chargé de négocier cet accord avec l'administration Trump, au nom des 27 Etats membres de l'UE.

Cette exemption aux droits de douane de 15% pour les vins et spiritueux était vivement réclamée en particulier en France et en Italie.

Le ministre français délégué au Commerce extérieur, Laurent Saint-Martin, s'est d'ailleurs engagé à travailler à des "exemptions additionnelles" pour le secteur. "L'histoire n'est pas finie", a-t-il assuré.

- "Mauvaise nouvelle" -

La Fédération des exportateurs de vins et spiritueux (FEVS) français a quant à elle fait part de son "immense déception", prédisant de "grosses difficultés" pour la filière.

"C'est une mauvaise nouvelle parce que c'est un frein supplémentaire au commerce et à l'exportation des vins de Bordeaux aux Etats-Unis", qui représentent de loin leur premier marché, a renchéri auprès de l'AFP Christophe Chateau, du Conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux.

Top 10 des pays exportateurs de produits pharmaceutiques et de médicaments vers les Etats-Unis en valeur en 2024, d'après le département américain du Commerce ( AFP / Jean-Michel CORNU )

Après des mois de négociations très âpres, Bruxelles et Washington ont scellé fin juillet un accord commercial basé sur des droits de douane de 15% sur les produits européens qui arrivent aux Etats-Unis.

C'est bien plus que le taux en vigueur avant le retour au pouvoir du président américain -- autour de 4,8%. Mais moins que ce que le milliardaire républicain menaçait d'imposer au Vieux continent, faute d'accord.

Concernant le calendrier d'application de ces droits de douane de 15% sur les voitures, contre 27,5% aujourd'hui, le commissaire européen s'est dit confiant dans le fait qu'ils seraient appliqués rétroactivement au 1er août, affirmant avoir reçu des assurances des Américains en ce sens.

Le texte commun précise en effet que les 15% rentreront en vigueur lorsque l'UE aura introduit un texte de loi pour réduire ses propre taxes douanières.

"Nous travaillons avec détermination pour lancer le processus législatif" aussi rapidement que possible, a souligné Maros Sefcovic.

- "Prévisibilité"-

Dans un court message posté sur X, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen a elle un texte qui offre "prévisibilité pour nos entreprises et nos consommateurs".

Le Premier ministre irlandais, Micheal Martin, s'est lui réjoui de "la clarté" apportée par la déclaration commune, tout particulièrement le fait que le secteur pharmaceutique, qui représente la moitié des exportations du pays et emploie 50.000 personnes, se verra bien appliquer la taxe plafond de 15%.

Donald Trump et Ursula von der Leyen annoncent un accord douanier à Turnberry en Ecosse le 27 juillet 2025 ( AFP / Brendan SMIALOWSKI )

Cet accord, noué entre la cheffe de l'exécutif européen et Donald Trump en Ecosse, a été très critiqué par plusieurs autres Etats membres et industriels européens.

L'UE rétorque qu'il s'agit du meilleur accord qu'elle pouvait obtenir, face aux menaces commerciales du président américain.

Il intervient à un moment où les Européens cherchent par tous les moyens à peser dans les discussions extrêmement difficiles autour de l'avenir de l'Ukraine. Et veulent s'assurer que les Américains participeront à des garanties de sécurité pour Kiev en cas d'accord de paix avec Moscou.

En plus des droits de douane imposés aux produits européens, l'UE s'est engagée à 750 milliards de dollars d'achats d'énergie et à 600 milliards d'investissements supplémentaires aux Etats-Unis.