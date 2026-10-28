(Actualisé avec contrats à terme, secteur des réseaux sociaux, GE Vernova, Apple et Etsy)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture quasi stable pour le Dow Jones .DJI et en hausse de 0,24% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,4% pour le Nasdaq .IXIC :

* SECTEUR TECHNOLOGIQUE - Le géant de l'informatique MICROSOFT MSFT.O doit publier dans la soirée ses résultats trimestriels, très attendus afin d'évaluer l'importance des investissements massifs dans l'intelligence artificielle (IA), alors que le groupe a annoncé lundi qu'il proposait un plan de départs volontaires à 60.000 salariés.

* SECTEUR DES RÉSEAUX SOCIAUX - Un procès intenté par deux adolescents à META META.O et SNAP SNAP.N , reprochant aux réseaux sociaux de leur avoir causé de graves problèmes de santé mentale, s'ouvre mercredi à Los Angeles.

* ROBINHOOD HOOD.O chute de 8% dans les échanges avant l'ouverture après qu'un ralentissement prolongé des marchés des cryptomonnaies a fait chuter en dessous des attentes le bénéfice de la plateforme de trading au troisième trimestre.

* VISA V.N recule de 1,7% en avant-Bourse, alors que la société de paiement a dépassé les prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires au quatrième trimestre.

* ENPHASE ENERGY ENPH.O chute de 18% en pré-ouverture, après que le fabricant d'onduleurs solaires a manqué les estimations de résultats du troisième trimestre.

* GE VERNOVA GEV.N a annoncé mercredi son intention de racheter Trench Group, fabricant d'équipements pour réseaux haute tension, dans le cadre d'une transaction de 9 milliards de dollars auprès de la société d'investissement Triton Partners, tout en relevant ses prévisions de chiffre d'affaires annuel pour la troisième fois consécutive.

* APPLE AAPL.O devrait dévoiler mercredi ses premiers MacBook à écran tactile, mettant ainsi fin à une aversion de longue date pour cette technologie, tandis que la marque à la pomme clôt sa vague de lancements de produits à l'approche de la période cruciale des fêtes de fin d'année.

* ETSY ETSY.N - L'action grimpe de 8% en pré-ouverture, après que la plateforme de commerce en ligne a affiché un chiffre d'affaires au troisième trimestre supérieur aux prévisions.

(Rédigé par Coralie Lamarque, édité par Augustin Turpin)

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