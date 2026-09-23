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Restitution des Chagos à Maurice : face à la colère de Donald Trump, Londres essaie de trouver un nouvel accord que Washington soutienne
information fournie par Boursorama avec Media Services 23/09/2026 à 12:31
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"L'accord, dans sa forme actuelle, ne peut pas aller de l'avant sans le soutien des États-Unis", a reconnu le ministre de la Défense britannique.

Wes Streeting à Kiev, en Ukraine, le 5 août 2026. ( POOL / JANE BARLOW )

Wes Streeting à Kiev, en Ukraine, le 5 août 2026. ( POOL / JANE BARLOW )

Qualifié de "terrible" par Donald Trump, l'accord signé par le Royaume-Uni et Maurice sur la restitution des Chagos a été récemment suspendu. Le ministre de la Défense britannique, Wes Streeting, a déclaré mercredi 23 septembre que Londres cherchait un nouvel accord qui obtienne "le soutien des États-Unis", qui disposent d'un importante base militaire sur cet archipel de l'océan Indien.

L'accord de restitution, signé en mai 2025 par Londres à l'issue de plusieurs années d'intenses négociations, a été suspendu en avril 2026 après avoir été dénoncé par Donald Trump. Le président américain l'a à nouveau qualifié de "terrible" mardi lors de sa première rencontre avec le Premier ministre britannique, Andy Burnham, en marge de l'assemblée générale de l'ONU à New York.

Interrogé mercredi sur la radio de la BBC , le ministre de la Défense britannique a déclaré que "l'accord, dans sa forme actuelle, ne peut pas aller de l'avant sans le soutien des États-Unis" .

"Nous devons donc parvenir à un accord qui bénéficie à la fois du soutien américain, de l'aval du gouvernement mauricien et de celui de notre propre gouvernement", a ajouté Wes Streeting.

Rôle stratégique

Ces déclarations font écho à des propos mardi d'Andy Burnham, qui a déclaré devant des journalistes, après sa rencontre avec Donald Trump, que "nous devons trouver un compromis entre les différentes parties et nous travaillons dur pour y parvenir".

L'accord de restitution prévoyait que le Royaume-Uni conserve un bail de 99 ans sur l'île de Diego Garcia, afin de continuer à utiliser cette base militaire stratégique, moyennant un paiement annuel de 101 million de livres (120 millions d'euros).

Cette base a joué un rôle majeur dans les deux guerres menées par les Etats-Unis en Irak (1990-1991, 2003-2011). Elle a aussi servi à lancer des attaques de bombardiers B-2 contre les rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran contre Israël dans la guerre à Gaza.

Donald Trump a aussi reproché au prédécesseur d'Andy Burnham, Keir Starmer, d'avoir refusé que les bombardiers américains utilisent la base pour attaquer l'Iran, au début de la guerre contre ce pays en février-mars. Au moment de l'accord l'an dernier, Keir Starmer avait martelé qu'il n'y avait pas d'"autre alternative" à ce texte.

Londres a conservé le contrôle des îles Chagos lorsque Maurice a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1968.

Donald Trump

2 commentaires

  • 17:16

    Là, c'est pour moi une illustration parfaite de la subordination aux USA : le RU est souverain sur cette île et souhaite la rétrocéder. Finalement, ils ne peuvent pas aller au bout de ce projet sans la validation des USA. Pour moi, c'était aux USA de prendre note de ce changement et de négocier le futur de leur base militaire avec l'état mauricien.
    Une nouvelle humiliation pour le RU, qui les enchaîne depuis le brexit.

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