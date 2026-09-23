Restitution des Chagos à Maurice : face à la colère de Donald Trump, Londres essaie de trouver un nouvel accord que Washington soutienne

"L'accord, dans sa forme actuelle, ne peut pas aller de l'avant sans le soutien des États-Unis", a reconnu le ministre de la Défense britannique.

Wes Streeting à Kiev, en Ukraine, le 5 août 2026. ( POOL / JANE BARLOW )

Qualifié de "terrible" par Donald Trump, l'accord signé par le Royaume-Uni et Maurice sur la restitution des Chagos a été récemment suspendu. Le ministre de la Défense britannique, Wes Streeting, a déclaré mercredi 23 septembre que Londres cherchait un nouvel accord qui obtienne "le soutien des États-Unis", qui disposent d'un importante base militaire sur cet archipel de l'océan Indien.

L'accord de restitution, signé en mai 2025 par Londres à l'issue de plusieurs années d'intenses négociations, a été suspendu en avril 2026 après avoir été dénoncé par Donald Trump. Le président américain l'a à nouveau qualifié de "terrible" mardi lors de sa première rencontre avec le Premier ministre britannique, Andy Burnham, en marge de l'assemblée générale de l'ONU à New York.

Interrogé mercredi sur la radio de la BBC , le ministre de la Défense britannique a déclaré que "l'accord, dans sa forme actuelle, ne peut pas aller de l'avant sans le soutien des États-Unis" .

"Nous devons donc parvenir à un accord qui bénéficie à la fois du soutien américain, de l'aval du gouvernement mauricien et de celui de notre propre gouvernement", a ajouté Wes Streeting.

Rôle stratégique

Ces déclarations font écho à des propos mardi d'Andy Burnham, qui a déclaré devant des journalistes, après sa rencontre avec Donald Trump, que "nous devons trouver un compromis entre les différentes parties et nous travaillons dur pour y parvenir".

L'accord de restitution prévoyait que le Royaume-Uni conserve un bail de 99 ans sur l'île de Diego Garcia, afin de continuer à utiliser cette base militaire stratégique, moyennant un paiement annuel de 101 million de livres (120 millions d'euros).

Cette base a joué un rôle majeur dans les deux guerres menées par les Etats-Unis en Irak (1990-1991, 2003-2011). Elle a aussi servi à lancer des attaques de bombardiers B-2 contre les rebelles houthis du Yémen, alliés de l'Iran contre Israël dans la guerre à Gaza.

Donald Trump a aussi reproché au prédécesseur d'Andy Burnham, Keir Starmer, d'avoir refusé que les bombardiers américains utilisent la base pour attaquer l'Iran, au début de la guerre contre ce pays en février-mars. Au moment de l'accord l'an dernier, Keir Starmer avait martelé qu'il n'y avait pas d'"autre alternative" à ce texte.

Londres a conservé le contrôle des îles Chagos lorsque Maurice a obtenu son indépendance du Royaume-Uni en 1968.