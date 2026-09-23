Airtel Money prépare son entrée en Bourse à Londres, éclaircie pour la place britannique

La plateforme africaine de services financiers numériques Airtel Money a annoncé mercredi son intention d'entrer à la Bourse de Londres, une opération qui pourrait compter parmi les plus importantes cotations récentes sur une place britannique en mal de nouvelles introductions.

( AFP / PUNIT PARANJPE )

L'entreprise, qui fournit notamment des services de paiement et transferts d'argent par téléphone mobile, grâce à un réseau de plus de 2,3 millions d'agents, est une filiale de l'opérateur télécoms Airtel Africa, déjà coté à Londres et membre de l'indice FTSE 100.

Elle dit compter 53 millions d'utilisateurs actifs mensuels dans 13 marchés africains et avoir dégagé 1,35 milliard de dollars de revenus lors de son dernier exercice.

"Une cotation à Londres soutiendra notre prochaine phase de croissance. La perspective qui s'offre à nous est considérable et, surtout, nous bénéficions de puissants vents favorables démographiques et numériques sur les marchés que nous servons", souligne le directeur général d'Airtel Money, Ian Ferrao, dans un communiqué.

L'offre "porte exclusivement sur des actions cédées par des actionnaires existants", ajoute-t-il par ailleurs.

Airtel Africa, qui détient 77,85% d'Airtel Money, indique dans un communiqué prévoir "de rester un actionnaire stratégique de long terme et de soutenir la prochaine phase de développement" de l'entreprise.

L'opération "s'annonce comme la plus grosse introduction en Bourse depuis des années" à Londres, relève Neil Wilson, analyste chez Saxo Bank, qui estime que l'entreprise "pourrait viser une valorisation allant jusqu'à 9 milliards de dollars (6,8 milliards de livres sterling)".

"C'est clairement un point très positif pour le marché londonien. Ces derniers temps, il ressemblait plutôt à un vide-grenier, avec seulement quelques miettes de placements secondaires et de petites levées de capitaux", ajoute-t-il.

"Cette IPO est positive pour la réputation de la place londonienne et sera, espérons-le, la première d'une série d'introductions de taille respectable dans les mois à venir", renchérit Dan Coatsworth, analyste chez AJ Bell.