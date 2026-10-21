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USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 21/10/2026 à 13:34

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(Actualisé avec contrats à terme sur indices, AT&T, Abbott, Zoom Communications, Zscaler, précisions sur Super Micro et la tech, cours en avant-Bourse)

Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent un Dow Jones .DJI pratiquement stable (+0,05%) et une progression modérée pour le Standard & Poor's 500 .SPX (+0,24%) et pour le Nasdaq .IXIC (+0,65%):

* SPACEX SPCX.O - Elon Musk a déclaré mardi qu'une fusion entre le groupe aérospatial et TESLA TSLA.O serait "une bonne idée" et que les entreprises avaient mis en place des comités spéciaux pour discuter d'un rapprochement.

L'entreprise détenue par le milliardaire américain avait publié un peu plus tôt un bénéfice largement supérieur aux attentes au troisième trimestre, avec un chiffre d'affaires qui a plus que doublé, grâce à ses activités dans l'intelligence artificielle (IA).

L'action gagne 9% dans les échanges en avant-Bourse et, avec elle, ROCKET LAB RKLB.O prend 3,7% et PLANET LABS PL.N 3,2%.

* SUPER MICRO COMPUTER SMCI.O a dit mardi prévoir un chiffre d'affaires trimestriel et une marge bénéficiaire nettement supérieurs aux estimations, grâce à la demande soutenue en centres de données dédiés à l'IA.

L'action Super Micro grimpe de 12,7% en avant-Bourse. Ses concurrents HPE HPE.N et DELL DELL.N progressent chacun de plus de 4% avant l'ouverture.

Les valeurs des semi-conducteurs avancent également dans le sillage de Super Micro, NVIDIA NVDA.O progressant de 1,5%, Marvell MRVL.O de 2,4%, INTEL INTC.O de 2,3%, AMD AMD.O de 1,8% et MICRON MU.O de 3%.

* NETFLIX NFLX.O a communiqué mardi une prévision de bénéfice pour le trimestre actuel inférieure aux attentes, quelques jours seulement après que le pionnier du 'streaming' a annoncé le licenciement de 6% de ses employés et remplacé deux des principaux responsables des programmes de la plateforme.

L'action perd plus de 6% en avant-Bourse.

* AT&T T.N a revu à la hausse mercredi sa prévision de bénéfice annuel ajusté après avoir dépassé les attentes sur le chiffre d'affaires et le bénéfice trimestriels. L'opérateur télécoms mise sur ses offres groupées de services pour stimuler la croissance et dissuader ses clients d'aller vers la concurrence. L'action recule cependant de 2,5% en avant-Bourse.

* UNITED AIRLINES UAL.O a averti mardi que son bénéfice du quatrième trimestre devrait être nettement inférieur aux estimations, malgré des prévisions de chiffre d'affaires record, alors que la flambée des coûts du carburant devrait se poursuivre et rogner les gains générés par la forte demande de voyages et la hausse des prix des billets.

* BOEING BA.N - L'administration américaine de l'aviation civile (FAA) a déclaré mardi avoir donné son approbation définitive au 737 MAX 10, au terme d'un processus jalonné de retards, une mesure qui ouvre la voie aux premières livraisons du plus imposant modèle de la gamme 737 de l'avionneur.

* TESLA TSLA.O et META META.O doivent publier leurs résultats respectifs mercredi après la clôture de la Bourse de New York.

* ABBOTT ABT.N - Le fabricant de dispositifs médicaux doit publier ses comptes financiers ce mercredi.

* ZOOM COMMUNICATIONS ZM.O - Oppenheimer relève sa recommandation sur le titre de "performance en ligne" à "surperformance".

* ZSCALER ZS.O - D.A. Davidson entame le suivi avec une recommandation à "neutre" et un objectif de cours à 215 dollars.

(Rédigé par Diana Mandia et Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)

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23,450 USD NYSE +1,06%
BOEING CO
190,390 USD NYSE -0,58%
DELL TECHNOLOGIES
462,010 USD NYSE +1,54%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
52 495,88 Pts Index Ex 0,00%
HP ENTERPRISE
56,120 USD NYSE +0,50%
INTEL
91,6900 USD NASDAQ -0,37%
MARVELL
240,4200 USD NASDAQ +1,40%
META PLATFORMS
694,2500 USD NASDAQ -1,59%
MICRON TECHNOLOGY
896,0700 USD NASDAQ -0,98%
NASDAQ Composite
26 424,82 Pts Index Ex 0,00%
NETFLIX
68,6900 USD NASDAQ -1,66%
NVIDIA
216,5400 USD NASDAQ -0,25%
PLANET LABS RG-A
13,400 USD NYSE -1,43%
ROCKET LAB
50,9000 USD NASDAQ -0,90%
S&P 500 INDEX
7 712,57 Pts CBOE 0,00%
SPACEX
147,9400 USD NASDAQ -0,01%
SUPER MICRO
32,4700 USD NASDAQ +1,15%
TESLA
373,7100 USD NASDAQ +1,54%
UNITED AIRLINES
98,0700 USD NASDAQ +2,58%
ZOOM VIDEO COM.
97,4600 USD NASDAQ -0,13%
ZSCALER
214,5100 USD NASDAQ +0,93%
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