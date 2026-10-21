Rallye: Le Dakar 2027 devrait faire son retour en Afrique - sources

Rallye du Dakar - 6e étape - En route vers Riyad

par Vincent Daheron

Le Dakar ‌devrait faire son retour en Afrique pour sa 49e édition, en janvier ​prochain, en raison de la situation géopolitique au Moyen-Orient et en particulier en Arabie saoudite, où se déroule la course depuis 2020, ont indiqué à Reuters ​trois sources impliquées dans le championnat du monde de rallye-raid.

Selon les sources, deux pilotes et un ​directeur d'équipe, le Dakar partira d'Europe avec ⁠un prologue organisé en Espagne ou au Portugal, avant de rejoindre ‌le Maroc pour le reste du rallye, qui devrait proposer 12 étapes.

La course devrait se dérouler du 9 au 22 ​janvier, et non du ‌1er au 15 janvier comme initialement prévu.

L'organisateur Amaury Sport Organisation (ASO), ⁠la Fédération internationale de l'automobile (FIA) et la Fédération internationale de motocyclisme (FIM) n'ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.

La situation au Moyen-Orient a contraint ⁠les organisateurs à ‌s'adapter dans un contexte de tensions croissantes entre l'Arabie saoudite ⁠et les rebelles houthis pro-iraniens, qui ont intensifié leurs attaques contre des ‌villes, des aéroports et des infrastructures énergétiques saoudiens.

ASO avait dévoilé ⁠en mai le parcours initial, avec un départ et une ⁠arrivée dans la ‌Ville économique du roi Abdallah, mais travaillait récemment à un parcours alternatif dans le ​nord du royaume, avaient déclaré ce ‌mois-ci à Reuters deux pilotes et un membre d'équipe.

Mais la situation s'est empirée dernièrement. Une attaque ​revendiquée par les rebelles houthis contre l'aéroport international de Ryad, le 10 octobre, a fait 12 morts et plus de 300 blessés.

Le Dakar ⁠ferait ainsi son retour en Afrique où il se déroulait depuis sa création à la fin des années 1970 jusqu'en 2008. Forcée de quitter le continent africain pour des raisons de sécurité, la course s'était ensuite tenue en Amérique du Sud entre 2009 et 2019 avant de s'installer en Arabie ​saoudite.

(Rédigé par Vincent Daheron)