Pfizer anticipe un bénéfice 2026 inférieur aux attentes avec le recul des ventes liées au Covid-19

L'illustration montre le logo de Pfizer

Pfizer a annoncé mardi anticiper un bénéfice 2026 inférieur aux attentes de Wall Street, le groupe anticipant une forte baisse des ventes de ses produits liés au Covid-19 ainsi qu’un impact sur le chiffre d’affaires dû à la perte d’exclusivité de certains médicaments.

Les investisseurs attendaient de près les prévisions de Pfizer afin d’évaluer si les mesures de réduction des coûts mises en place par le directeur général Albert Bourla, les lancements de nouveaux produits et la demande soutenue pour les médicaments plus anciens permettaient de compenser le recul des ventes liées au Covid-19.

Pfizer a déployé un vaste programme de réduction des coûts en réponse à la chute des ventes de produits contre le COVID-19. Pfizer vise plus de 7,7 milliards de dollars (6,54 milliards d'euros) d’économies cumulées d’ici 2027.

Le fabricant de médicaments prévoit un bénéfice ajusté compris entre 2,80 et 3,00 dollars par action pour l’année à venir, en-deçà de l’estimation moyenne des analystes de 3,05 dollars par action, selon les données LSEG.

Pfizer anticipe un chiffre d’affaires compris entre 59,5 et 62,5 milliards de dollars l’an prochain, contre une estimation de 61,59 milliards de dollars.

Ces prévisions incluent un manque à gagner d’environ 1,5 milliard de dollars lié aux produits contre le Covid-19 par rapport à 2025.

Le groupe prévoit également un impact d’environ 1,5 milliard de dollars sur ses revenus en raison de la perte d’exclusivité de certains produits en 2026.

Pfizer a par ailleurs révisé sa prévision de chiffre d’affaires annuel pour 2025 à environ 62 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 61 à 64 milliards. Le laboratoire a maintenu ses perspectives de bénéfice ajusté pour l’année.

Les dépenses ajustées de recherche et développement pour l’ensemble de l’exercice 2026 devraient se situer entre 10,5 milliards et 11,5 milliards de dollars, soit 500 millions de dollars de plus à chaque extrémité de la fourchette par rapport à l’estimation 2025, en raison notamment du développement d’un anticorps sous licence de 3SBio ainsi que de plusieurs programmes cliniques issus de Metsera.

Le titre du groupe progressait légèrement avant la cloche.

(Rédigé par Puyaan Singh, version française Elena Smirnova, édité par Augustin Turpin)