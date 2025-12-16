Kraft Heinz nomme Steve Cahillane comme DG avant sa scission

Du ketchup Heinz en vente dans un supermarché du Queens

Kraft Heinz a nommé mardi Steve Cahillane, ancien patron de Kellogg, au poste de directeur général, en amont de la scission prévue du géant américain des produits emballés en deux sociétés cotées indépendantes.

Le groupe a annoncé en septembre son intention de regrouper des marques telles que Heinz, Philadelphia et Kraft Mac & Cheese sous l'entité Global Taste Elevation Co, tandis que North American Grocery Co rassemblera les marques Oscar Mayer, Kraft Singles et Lunchables.

Steve Cahillane succèdera le 1er janvier à Carlos Abrams-Rivera, qui conservera un poste de conseiller jusqu'au 6 mars.

Le nouveau patron de Kraft Heinz, âgé de 60 ans, était à la tête de Kellogg durant sa scission en 2023 et avait ensuite conservé ses fonctions de direction au sein de Kellanova, jusqu'à son acquisition par Mars pour environ 36 milliards de dollars cette année. Il est aussi passé par d'autres grands noms du commerce de détail comme Coca-Cola ou encore AB InBev.

A la suite de la scission, Steve Cahillane prendra la direction de l'unité "sauces et pâtes à tartiner".

(Rédigé par Anuja Bharat Mistry à Bangalore, version française Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)