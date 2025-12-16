Agroalimentaire: Kraft Heinz choisit comme nouveau directeur général l'ancien patron de Kellanova

information fournie par Boursorama avec AFP • 16/12/2025 à 15:17

( GETTY IMAGES NORTH AMERICA / SCOTT OLSON )

Le géant américain de l'agroalimentaire Kraft Heinz, qui produit le ketchup Heinz, le fromage à tartiner Philadelphia ou encore le café Maxwell, a choisi comme nouveau directeur général l'ancien patron de Kellanova, Steve Cahillane, a-t-il indiqué mardi.

Le dirigeant, qui était à la tête du groupe Kellanova (chips Pringles, produits Kellogg's) jusqu'à sa récente acquisition par Mars, prendra les rênes de l'entreprise à compter du 1er janvier 2026, précise Kraft Heinz dans un communiqué.

Kraft Heinz avait annoncé en septembre sa scission en deux entités, opération qui devrait être finalisée au second semestre 2026.

La première entité - baptisée temporairement Global Taste Elevation - doit regrouper sauces, produits à tartiner, assaisonnements et condiments - y compris les marques Heinz et Philadelphia.

La seconde - North American Grocery - doit réunir les marques Oscar Meyer - notamment connue pour ses saucisses -, Maxwell House, CapriSun et des produits de snacking Kraft.

Steve Cahillane rejoindra le conseil d'administration de l'entreprise et dirigera l'entité des sauces et produits à tartiner une fois la scission achevée, précise le communiqué.

De son côté, Carlos Abrams-Rivera, actuel directeur général de Kraft Heinz, quittera ses fonctions début janvier et restera conseiller de l'entreprise jusqu'à mars pour assurer la transition.

Le conseil d'administration lancera également une recherche pour trouver un dirigeant pour North American Grocery, précise le groupe.