 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 267,72
+0,32%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 14:20

(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, DoorDash et BioNTech)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,20% pour le Nasdaq.

* SECTEURS DE LA FINANCE ET DE LA CONSOMMATION - Le président américain Donald Trump a promulgué mercredi soir un projet de loi mettant fin à la paralysie des opérations de l'administration fédérale, après un vote du Congrès en ce sens, ouvrant la voie à la reprise des aides alimentaires apportées à des millions d'Américains et au versement des salaires des employés fédéraux.

* CISCO SYSTEMS CSCO.O bondit de 6,5% en avant-Bourse, le géant américain des équipements de réseaux ayant relevé mercredi ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année dans un contexte de solide demande dans l'intelligence artificielle (IA).

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les fabricants de puces mémoire reculent en avant-Bourse après la publication des résultats de la société japonaise Kioxia Holdings. MICRON TECHNOLOGY MU.O cède 1,5%, tandis que WESTERN DIGITAL WDC.O et SANDISK SNDK.O perdent environ 3% chacun.

* ALPHABET GOOGL.O - La Commission européenne a ouvert jeudi une enquête visant Google, filiale d'Alphabet, portant sur sa politique anti-spam, à la suite de plaintes d'éditeurs, affirmant que cette politique a affecté leurs revenus, ce qui pourrait exposer le géant technologique américain à une nouvelle amende importante.

* WALT DISNEY DIS.N recule de 3,2% en avant-Bourse après avoir publié jeudi un chiffre d'affaires total inférieur aux attentes, pénalisé par le recul persistant du secteur de la télévision par câble. Le groupe a également annoncé qu'il augmenterait son dividende de 50% et doublerait son programme de rachat d'actions pour l'exercice 2026.

* BOEING BA.N - Un jury du tribunal fédéral de Chicago a ordonné mercredi à l'avionneur de verser plus de 28 millions de dollars à la famille d'un employé des Nations unies chargé de la protection de l'environnement, qui avait été tué dans le crash d'un 737 MAX en Ethiopie en 2019.

* BLACKROCK BLK.N - Le groupe espagnol ACS ACS.MC est sur le point de conclure un partenariat de 23 milliards d'euros avec Global Infrastructure Partners de BlackRock pour développer des centres de données, rapporte jeudi le journal Expansion, citant des sources de marché.

* NOVAVAX NVAX.O - Shah Capital, deuxième actionnaire de Novavax, fait pression sur le conseil d'administration de la société de biotechnologie pour qu'il procède à des changements stratégiques, notamment une éventuelle vente, et a averti qu'il pourrait lancer une bataille pour le contrôle du groupe si aucun progrès n'était réalisé au cours des quatre prochains mois.

* BIONTECH BNTX.O perd 3,2% en avant-Bourse, l'agence Bloomberg ayant rapporté que PFIZER PFE.N cherche à céder le solde de sa participation dans la biotech allemande.

* JD.COM JD.O prend 3% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre supérieur aux attentes.

* AIRBNB ABNB.O - Le spécialiste de la location de courte durée a annoncé mercredi miser désormais sur les zones rurales, avec notamment l'annonce d'un plan d'investissement de 50 millions de dollars pour promouvoir les villages espagnols, alors que les grandes villes comme Barcelone prévoient d'interdire toutes les locations de courte durée d'ici 2028.

* STARBUCKS SBUX.O - Plus d'un millier de serveurs syndiqués de la chaîne américaine de cafés ont entamé jeudi une grève illimitée, selon leur syndicat, intensifiant ainsi leur pression pour obtenir une convention collective sur les salaires et autres avantages sociaux au sein du groupe.

* DOORDASH DASH.O avance de 1% en avant-Bourse, Wedbush étant passé de "neutre" à "surperformer" sur la valeur, citant la position concurrentielle dominante du groupe sur le marché de la livraison de repas aux Etats-Unis.

* ABBVIE ABBV.N , BRISTOLMYERS SQUIBB BMY.N , MERCK & CO

MRK.N , REGENERON PHARMACEUTICALS REGN.O - Scotiabank entame le suivi de ces valeurs à "surperformance par rapport au secteur".

(Rédigé par Claude Chendjou et Diana Mandia, édité par Sophie Louet)

Valeurs associées

ABBVIE
233,350 USD NYSE +3,61%
ACS
78,9500 EUR Sibe +0,19%
AIRBNB RG-A
121,6900 USD NASDAQ 0,00%
ALPHABET-A
286,7100 USD NASDAQ 0,00%
BIONTECH SP ADS
111,7000 USD NASDAQ 0,00%
BLACKROCK
1 094,620 USD NYSE +0,82%
BOEING CO
195,500 USD NYSE +0,12%
BRISTOL-MYERSSQU
49,080 USD NYSE +0,75%
CISCO SYSTEMS
73,9600 USD NASDAQ 0,00%
DOORDASH RG-A
196,5100 USD NASDAQ 0,00%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
48 254,82 Pts Index Ex 0,00%
JD.COM SP ADR-A
31,2500 USD NASDAQ 0,00%
MERCK
91,480 USD NYSE +0,58%
MICRON TECHNOLOGY
244,9000 USD NASDAQ 0,00%
NASDAQ Composite
23 406,46 Pts Index Ex 0,00%
NOVAVAX
7,2000 USD NASDAQ 0,00%
PFIZER
25,875 USD NYSE +1,45%
REGENERON PHARMA
681,7200 USD NASDAQ 0,00%
S&P 500 INDEX
6 850,92 Pts CBOE 0,00%
SANDISK
283,1000 USD NASDAQ 0,00%
STARBUCKS
87,2600 USD NASDAQ 0,00%
WALT DISNEY
116,720 USD NYSE +1,61%
WESTERN DIGITAL
166,1100 USD NASDAQ 0,00%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank