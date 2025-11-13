(Actualisé avec contrats à terme sur les indices, DoorDash et BioNTech)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,11% pour le Dow Jones .DJI , de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,20% pour le Nasdaq.

* SECTEURS DE LA FINANCE ET DE LA CONSOMMATION - Le président américain Donald Trump a promulgué mercredi soir un projet de loi mettant fin à la paralysie des opérations de l'administration fédérale, après un vote du Congrès en ce sens, ouvrant la voie à la reprise des aides alimentaires apportées à des millions d'Américains et au versement des salaires des employés fédéraux.

* CISCO SYSTEMS CSCO.O bondit de 6,5% en avant-Bourse, le géant américain des équipements de réseaux ayant relevé mercredi ses prévisions de bénéfice et de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année dans un contexte de solide demande dans l'intelligence artificielle (IA).

* SECTEUR DES SEMI-CONDUCTEURS - Les fabricants de puces mémoire reculent en avant-Bourse après la publication des résultats de la société japonaise Kioxia Holdings. MICRON TECHNOLOGY MU.O cède 1,5%, tandis que WESTERN DIGITAL WDC.O et SANDISK SNDK.O perdent environ 3% chacun.

* ALPHABET GOOGL.O - La Commission européenne a ouvert jeudi une enquête visant Google, filiale d'Alphabet, portant sur sa politique anti-spam, à la suite de plaintes d'éditeurs, affirmant que cette politique a affecté leurs revenus, ce qui pourrait exposer le géant technologique américain à une nouvelle amende importante.

* WALT DISNEY DIS.N recule de 3,2% en avant-Bourse après avoir publié jeudi un chiffre d'affaires total inférieur aux attentes, pénalisé par le recul persistant du secteur de la télévision par câble. Le groupe a également annoncé qu'il augmenterait son dividende de 50% et doublerait son programme de rachat d'actions pour l'exercice 2026.

* BOEING BA.N - Un jury du tribunal fédéral de Chicago a ordonné mercredi à l'avionneur de verser plus de 28 millions de dollars à la famille d'un employé des Nations unies chargé de la protection de l'environnement, qui avait été tué dans le crash d'un 737 MAX en Ethiopie en 2019.

* BLACKROCK BLK.N - Le groupe espagnol ACS ACS.MC est sur le point de conclure un partenariat de 23 milliards d'euros avec Global Infrastructure Partners de BlackRock pour développer des centres de données, rapporte jeudi le journal Expansion, citant des sources de marché.

* NOVAVAX NVAX.O - Shah Capital, deuxième actionnaire de Novavax, fait pression sur le conseil d'administration de la société de biotechnologie pour qu'il procède à des changements stratégiques, notamment une éventuelle vente, et a averti qu'il pourrait lancer une bataille pour le contrôle du groupe si aucun progrès n'était réalisé au cours des quatre prochains mois.

* BIONTECH BNTX.O perd 3,2% en avant-Bourse, l'agence Bloomberg ayant rapporté que PFIZER PFE.N cherche à céder le solde de sa participation dans la biotech allemande.

* JD.COM JD.O prend 3% en avant-Bourse après avoir publié un chiffre d'affaires au titre du troisième trimestre supérieur aux attentes.

* AIRBNB ABNB.O - Le spécialiste de la location de courte durée a annoncé mercredi miser désormais sur les zones rurales, avec notamment l'annonce d'un plan d'investissement de 50 millions de dollars pour promouvoir les villages espagnols, alors que les grandes villes comme Barcelone prévoient d'interdire toutes les locations de courte durée d'ici 2028.

* STARBUCKS SBUX.O - Plus d'un millier de serveurs syndiqués de la chaîne américaine de cafés ont entamé jeudi une grève illimitée, selon leur syndicat, intensifiant ainsi leur pression pour obtenir une convention collective sur les salaires et autres avantages sociaux au sein du groupe.

* DOORDASH DASH.O avance de 1% en avant-Bourse, Wedbush étant passé de "neutre" à "surperformer" sur la valeur, citant la position concurrentielle dominante du groupe sur le marché de la livraison de repas aux Etats-Unis.

* ABBVIE ABBV.N , BRISTOLMYERS SQUIBB BMY.N , MERCK & CO

MRK.N , REGENERON PHARMACEUTICALS REGN.O - Scotiabank entame le suivi de ces valeurs à "surperformance par rapport au secteur".

