 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 264,27
+0,28%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Disney: Hausse des dividendes et rachats d'actions mais le CA au T4 pèse
information fournie par Reuters 13/11/2025 à 14:59

Le logo Disney+

Le logo Disney+

par Lisa Richwine et Dawn Chmielewski

Walt Disney va augmenter son dividende de 50% et doubler son plan de rachat d'actions pour l'exercice 2026, a déclaré jeudi le géant du divertissement, dont les activités de streaming et de parc d'attractions tirent le bénéfice pour le quatrième trimestre au-dessus des attentes.

Cependant, l'action du groupe américain abandonnait près de 3% avant-Bourse, l'attention des investisseurs se portant sur le chiffre d'affaires, ressorti en-deçà des attentes avec la baisse continue de l'activité de télévision câblée.

Au quatrième trimestre, il s'élève à 22,75 milliards d'euros, contre 22,75 milliards attendus par les analystes selon les données LSEG.

Le bénéfice ajusté par action de Disney est ressorti à 1,11 dollar sur les trois mois à fin septembre, en baisse de 3% sur un an, mais dépassant de 6 cents la moyenne des données LSEG.

L'unité des parcs à thème a vu son bénéfice augmenter, notamment avec l'activité accrue de ses navires de croisière aux Etats-Unis et la croissance de Disneyland Paris.

L'activité de diffusion en continu a enregistré un bond de 39% de son bénéfice, à 352 millions de dollars. Disney a déclaré avoir acquis 12,5 millions d'abonnés chez Disney+ et Hulu au cours du trimestre, pour un total de 196 millions.

Un nouvel accord de distribution avec le fournisseur de câble et de haut débit Charter Communications a contribué à attirer de nouveaux clients de streaming, a déclaré le directeur financier Hugh Johnston à Reuters.

Le succès commercial "Lilo & Stitch", lancé sur Disney+ au cours du trimestre, a été visionné 14,3 millions de fois au cours des cinq premiers jours, a-t-il dit.

Le directeur général Bob Iger a entrepris une politique agressive de réduction des coûts lorsqu'il est revenu chez Disney en 2022. Son contrat expire à la fin de l'année 2026 et la nomination de son successeur est attendue au début de l'année prochaine.

Disney prévoit une croissance à deux chiffres du bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026, conformément à ses prévisions précédentes. La société a également déclaré qu'elle prévoyait une croissance à deux chiffres du BPA ajusté pour l'exercice 2027.

Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 1,50 dollar par action, contre 1 dollar auparavant, et a doublé son rachat d'actions pour le porter à 7 milliards de dollars au cours de l'exercice 2026.

(Rédigé par Lisa Richwine; version française Augustin Turpin)

Dividendes
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank