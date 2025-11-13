Disney: Hausse des dividendes et rachats d'actions mais le CA au T4 pèse

Le logo Disney+

par Lisa Richwine et Dawn Chmielewski

Walt Disney va augmenter son dividende de 50% et doubler son plan de rachat d'actions pour l'exercice 2026, a déclaré jeudi le géant du divertissement, dont les activités de streaming et de parc d'attractions tirent le bénéfice pour le quatrième trimestre au-dessus des attentes.

Cependant, l'action du groupe américain abandonnait près de 3% avant-Bourse, l'attention des investisseurs se portant sur le chiffre d'affaires, ressorti en-deçà des attentes avec la baisse continue de l'activité de télévision câblée.

Au quatrième trimestre, il s'élève à 22,75 milliards d'euros, contre 22,75 milliards attendus par les analystes selon les données LSEG.

Le bénéfice ajusté par action de Disney est ressorti à 1,11 dollar sur les trois mois à fin septembre, en baisse de 3% sur un an, mais dépassant de 6 cents la moyenne des données LSEG.

L'unité des parcs à thème a vu son bénéfice augmenter, notamment avec l'activité accrue de ses navires de croisière aux Etats-Unis et la croissance de Disneyland Paris.

L'activité de diffusion en continu a enregistré un bond de 39% de son bénéfice, à 352 millions de dollars. Disney a déclaré avoir acquis 12,5 millions d'abonnés chez Disney+ et Hulu au cours du trimestre, pour un total de 196 millions.

Un nouvel accord de distribution avec le fournisseur de câble et de haut débit Charter Communications a contribué à attirer de nouveaux clients de streaming, a déclaré le directeur financier Hugh Johnston à Reuters.

Le succès commercial "Lilo & Stitch", lancé sur Disney+ au cours du trimestre, a été visionné 14,3 millions de fois au cours des cinq premiers jours, a-t-il dit.

Le directeur général Bob Iger a entrepris une politique agressive de réduction des coûts lorsqu'il est revenu chez Disney en 2022. Son contrat expire à la fin de l'année 2026 et la nomination de son successeur est attendue au début de l'année prochaine.

Disney prévoit une croissance à deux chiffres du bénéfice par action ajusté pour l'exercice 2026, conformément à ses prévisions précédentes. La société a également déclaré qu'elle prévoyait une croissance à deux chiffres du BPA ajusté pour l'exercice 2027.

Le conseil d'administration a déclaré un dividende de 1,50 dollar par action, contre 1 dollar auparavant, et a doublé son rachat d'actions pour le porter à 7 milliards de dollars au cours de l'exercice 2026.

(Rédigé par Lisa Richwine; version française Augustin Turpin)