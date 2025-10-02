(Actualisé avec Tesla, Eli Lilly, Occidental Petroleum, Lithium Americas, Equifax, Transunion, AMD et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,06% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,45% pour le Nasdaq.

* TESLA TSLA.O doit publier jeudi avant l'ouverture de la Bourse ses livraisons au troisième trimestre, qui pourraient être les meilleurs de l'année grâce à l'engouement des Américains pour bénéficier d'un crédit d'impôt de 7.500 dollars sur l'achat de véhicules électriques, qui a expiré en début de semaine.

L'action avance de 1,6% en avant-Bourse.

* SECTEUR DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - OpenAI, l'entreprise à l'origine de ChatGPT, a atteint une valorisation de 500 milliards de dollars (426,26 milliards d'euros) à la suite d'un accord dans lequel des employés actuels et anciens ont cédé pour environ 6,6 milliards de dollars d'actions, a appris Reuters jeudi d'une source proche du dossier.

Le secteur américain de la technologie .SPLRCT est à nouveau à surveiller jeudi après la progression de la veille, portée par l'optimisme concernant la demande de semi-conducteurs après que Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix

000660.KS ont conclu des accords pour fournir des puces mémoire aux centres de données d'OpenAI, le créateur de ChatGPT.

* SECTEUR DES CRYPTOMONNAIES - Citigroup a relevé ses prévisions de fin d'année pour l'ether et légèrement revu à la baisse celles pour le bitcoin , invoquant l'évolution des flux d'investisseurs et les courants macroéconomiques contraires.

* ELI LILLY LLY.N - Les médicaments anti-obésité de Novo Nordisk NOVOb.CO et d'Eli Lilly devraient être les premiers traitements prescrits par les médecins pour traiter l'obésité et ses complications, a recommandé jeudi l'Association Européenne pour l'Étude de l'Obésité (EASO).

* OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N a annoncé jeudi qu'il vendrait sa division pétrochimique à BERKSHIRE HATHAWAY

BRKa.N , la société de Warren Buffett, pour 9,7 milliards de dollars, alors que le producteur américain de pétrole et de gaz cherche à réduire sa dette. L'action avance de 2,3% en avant-Bourse.

* ALPHABET GOOGL.O , ORACLE ORCL.N - Google a déclaré que des pirates informatiques envoyaient des courriels de chantage à un nombre indéterminé de cadres supérieurs, affirmant avoir volé des données sensibles provenant de leurs applications commerciales Oracle.

* ACADIA HEALTHCARE ACHC.O - Khrom Capital Management, l'un des principaux actionnaires d'Acadia Healthcare, a demandé au conseil d'administration de la société de lancer une révision stratégique formelle, incluant une éventuelle vente, invoquant des années de mauvaises performances et des défaillances en matière de gouvernance.

* APPLE AAPL.O a suspendu la révision prévue de son casque de réalité mixte Vision Pro afin de réaffecter ses ressources à la conception de lunettes intelligentes qui concurrenceraient les produits de META META.O , a rapporté mercredi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* TRANSDIGMD TDG.N - Le fabricant de composants aéronautiques a annoncé mercredi que Kevin Stein allait quitter ses fonctions de directeur général et serait remplacé par Mike Lisman, l'actuel co-directeur des opérations.

* WILLIAMS COMPANIES WMB.N - L'opérateur américain de pipelines a annoncé mercredi son intention d'investir environ 3,1 milliards de dollars dans deux projets visant à alimenter en électricité des centres de données.

* APOLLO APO.N - Yahoo, qui appartient à la société de capital-investissement, est en pourparlers avancés pour vendre AOL à la société technologique italienne Bending Spoons pour environ 1,4 milliard de dollars, ont déclaré quatre sources proches du dossier.

* GRINDR GRND.N - L'application de rencontres a nommé mercredi John North au poste de directeur financier, en remplacement de Vanna Krantz.

* LITHIUM AMERICAS LAC.N - L'action de la société canadienne cotée à New York perd 4,6% en avant-Bourse après que Canaccord Genuity a abaissé sa recommandation sur la valeur.

Le groupe s'était envolé en Bourse cette semaine après une prise de participation de l'Etat américain de 5% de son capital.

* EQUIFAX EFX.N et TRANSUNION TRU.N perdent 12,2% et 11,3% en avant-Bourse après le lancement par FICO FICO.N d'un programme permettant aux prêteurs hypothécaires d'accéder aux cotes de crédit sans passer par les agences. FICO prend pour sa part 10,7%.

* ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O gagne 2,9% en avant-Bourse après la publication d'un rapport mercredi indiquant qu'INTEL INTC.O était en pourparlers pour l'ajouter à sa liste de clients de fonderie, a rapporté mercredi Semafor, citant des sources proches du dossier.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)