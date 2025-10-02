 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
8 081,84
+1,44%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

USA-Les valeurs à suivre à Wall Street (actualisé)
information fournie par Reuters 02/10/2025 à 13:35

(Actualisé avec Tesla, Eli Lilly, Occidental Petroleum, Lithium Americas, Equifax, Transunion, AMD et contrats à terme)

Principales valeurs à suivre jeudi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,06% pour le Dow Jones .DJI , mais en hausse de 0,19% pour le Standard & Poor's-500 .SPX et de 0,45% pour le Nasdaq.

* TESLA TSLA.O doit publier jeudi avant l'ouverture de la Bourse ses livraisons au troisième trimestre, qui pourraient être les meilleurs de l'année grâce à l'engouement des Américains pour bénéficier d'un crédit d'impôt de 7.500 dollars sur l'achat de véhicules électriques, qui a expiré en début de semaine.

L'action avance de 1,6% en avant-Bourse.

* SECTEUR DE L'INTELLIGENCE ARTIFICIELLE - OpenAI, l'entreprise à l'origine de ChatGPT, a atteint une valorisation de 500 milliards de dollars (426,26 milliards d'euros) à la suite d'un accord dans lequel des employés actuels et anciens ont cédé pour environ 6,6 milliards de dollars d'actions, a appris Reuters jeudi d'une source proche du dossier.

Le secteur américain de la technologie .SPLRCT est à nouveau à surveiller jeudi après la progression de la veille, portée par l'optimisme concernant la demande de semi-conducteurs après que Samsung Electronics 005930.KS et SK Hynix

000660.KS ont conclu des accords pour fournir des puces mémoire aux centres de données d'OpenAI, le créateur de ChatGPT.

* SECTEUR DES CRYPTOMONNAIES - Citigroup a relevé ses prévisions de fin d'année pour l'ether et légèrement revu à la baisse celles pour le bitcoin , invoquant l'évolution des flux d'investisseurs et les courants macroéconomiques contraires.

* ELI LILLY LLY.N - Les médicaments anti-obésité de Novo Nordisk NOVOb.CO et d'Eli Lilly devraient être les premiers traitements prescrits par les médecins pour traiter l'obésité et ses complications, a recommandé jeudi l'Association Européenne pour l'Étude de l'Obésité (EASO).

* OCCIDENTAL PETROLEUM OXY.N a annoncé jeudi qu'il vendrait sa division pétrochimique à BERKSHIRE HATHAWAY

BRKa.N , la société de Warren Buffett, pour 9,7 milliards de dollars, alors que le producteur américain de pétrole et de gaz cherche à réduire sa dette. L'action avance de 2,3% en avant-Bourse.

* ALPHABET GOOGL.O , ORACLE ORCL.N - Google a déclaré que des pirates informatiques envoyaient des courriels de chantage à un nombre indéterminé de cadres supérieurs, affirmant avoir volé des données sensibles provenant de leurs applications commerciales Oracle.

* ACADIA HEALTHCARE ACHC.O - Khrom Capital Management, l'un des principaux actionnaires d'Acadia Healthcare, a demandé au conseil d'administration de la société de lancer une révision stratégique formelle, incluant une éventuelle vente, invoquant des années de mauvaises performances et des défaillances en matière de gouvernance.

* APPLE AAPL.O a suspendu la révision prévue de son casque de réalité mixte Vision Pro afin de réaffecter ses ressources à la conception de lunettes intelligentes qui concurrenceraient les produits de META META.O , a rapporté mercredi l'agence Bloomberg, citant des sources proches du dossier.

* TRANSDIGMD TDG.N - Le fabricant de composants aéronautiques a annoncé mercredi que Kevin Stein allait quitter ses fonctions de directeur général et serait remplacé par Mike Lisman, l'actuel co-directeur des opérations.

* WILLIAMS COMPANIES WMB.N - L'opérateur américain de pipelines a annoncé mercredi son intention d'investir environ 3,1 milliards de dollars dans deux projets visant à alimenter en électricité des centres de données.

* APOLLO APO.N - Yahoo, qui appartient à la société de capital-investissement, est en pourparlers avancés pour vendre AOL à la société technologique italienne Bending Spoons pour environ 1,4 milliard de dollars, ont déclaré quatre sources proches du dossier.

* GRINDR GRND.N - L'application de rencontres a nommé mercredi John North au poste de directeur financier, en remplacement de Vanna Krantz.

* LITHIUM AMERICAS LAC.N - L'action de la société canadienne cotée à New York perd 4,6% en avant-Bourse après que Canaccord Genuity a abaissé sa recommandation sur la valeur.

Le groupe s'était envolé en Bourse cette semaine après une prise de participation de l'Etat américain de 5% de son capital.

* EQUIFAX EFX.N et TRANSUNION TRU.N perdent 12,2% et 11,3% en avant-Bourse après le lancement par FICO FICO.N d'un programme permettant aux prêteurs hypothécaires d'accéder aux cotes de crédit sans passer par les agences. FICO prend pour sa part 10,7%.

* ADVANCED MICRO DEVICES AMD.O gagne 2,9% en avant-Bourse après la publication d'un rapport mercredi indiquant qu'INTEL INTC.O était en pourparlers pour l'ajouter à sa liste de clients de fonderie, a rapporté mercredi Semafor, citant des sources proches du dossier.

(Rédigé par Diana Mandia, édité par Augustin Turpin)

Véhicules électriques

Valeurs associées

ACADIA HEALTHCAR
24,5500 USD NASDAQ -0,85%
ALPHABET-A
244,9000 USD NASDAQ +0,74%
AMD (ADVANCED MICRO DEVICES)
164,0100 USD NASDAQ +1,37%
APOLLO GLB MGMT
129,940 USD NYSE -2,50%
APPLE
255,4500 USD NASDAQ +0,32%
BERKSHIRE HATH RG-A
747 303,175 USD NYSE -0,87%
BTC/USD
118 955,6928 USD CryptoCompare +4,01%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
46 441,10 Pts Index Ex +0,09%
ELI LILLY & CO
825,330 USD NYSE +8,26%
EQUIFAX INC
253,810 USD NYSE -1,08%
FAIR ISAAC
1 512,060 USD NYSE +1,04%
GRINDR
14,875 USD NYSE -1,00%
Gaz naturel
3,48 USD NYMEX +0,87%
INTEL
35,9400 USD NASDAQ +7,12%
LITHIUM
7,030 USD NYSE +22,69%
META PLATFORMS (EX FACEBOOK)
717,3400 USD NASDAQ -2,32%
NOVO-NORDISK B
1 194,750 DKK LSE 0,00%
OCCIDENTAL PETROLEUM
47,730 USD NYSE +0,99%
ORACLE
289,220 USD NYSE +2,84%
Pétrole Brent
64,97 USD Ice Europ -0,69%
Pétrole WTI
61,43 USD Ice Europ -0,57%
S&P 500 INDEX
6 711,20 Pts CBOE 0,00%
SAMSUNG ELECTRON
42,3300 USD OTCBB 0,00%
SK HYNIX
0,0000 USD OTCBB 0,00%
TESLA
459,4600 USD NASDAQ +3,31%
TRANSDIGM
1 300,600 USD NYSE -1,31%
TRANSUNION
82,250 USD NYSE -1,85%
WILLIAMS COMPANI
63,670 USD NYSE +0,52%
Afficher toutes les valeurs associées Réduire
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Malgré les records boursiers, ces signaux d'alerte qui interrogent
    Malgré les records boursiers, ces signaux d'alerte qui interrogent
    information fournie par Ecorama 02.10.2025 14:10 

    CAC 40 qui repasse la barre des 8000 points, bourses européennes qui s'envolent, Dow Jones qui vient de battre un nouveau record : les marchés boursiers semblent ignorer les nuages qui s’amoncellent. Cette euphorie est-elle solide ? L'analyse de Jean-François Robin, ... Lire la suite

  • Chercheur au travail dans le secteur de la santé. (Crédits: Adobe Stock)
    Le secteur de la santé actuellement le plus attractif au monde
    information fournie par Le Cercle des analystes indépendants 02.10.2025 14:10 

    Malgré les turbulences politiques et les disparités géographiques, le secteur mondial de la Santé affiche aujourd'hui le meilleur profil de performance parmi les grands secteurs boursiers. Avec un rating EQUITY GPS agrégé de 6,3/10, il surpasse les autres segments ... Lire la suite

  • Patrick Artus : "Tout le monde sait que la France ne peut pas faire défaut !"
    Patrick Artus : "Tout le monde sait que la France ne peut pas faire défaut !"
    information fournie par Ecorama 02.10.2025 14:05 

    Patrick Artus, conseiller économique d'Ossiam, était l'invité de l'émission Ecorama du 2 octobre 2025, présentée par David Jacquot sur Boursorama.com. Parmi les sujets abordés : la crédibilité du plan budgétaire français, les tensions politiques autour du vote ... Lire la suite

  • Maroc: deux morts dans une nouvelle nuit de violences
    Maroc: deux morts dans une nouvelle nuit de violences
    information fournie par AFP Video 02.10.2025 13:54 

    Deux personnes ont été abattues mercredi soir par des gendarmes au Maroc alors qu'elles tentaient "de prendre d'assaut" une brigade, au deuxième jour de violences en marge d'un mouvement pacifique pour de meilleurs systèmes éducatif et de santé.

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank